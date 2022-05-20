湯令山任嘉賓贈「遮遮」烹飪書 張敬軒呻開騷日日食粥似照腸鏡

【明報專訊】張敬軒（軒仔）前晚舉行第7場紅館演唱會補場，獲圈中藝人蘇施黃、張天賦及連詩雅等捧場，嘉賓是新一代創作歌手湯令山（Gareth.T）。軒仔表示跟Gareth.T從網友開始認識兩年多，讚對方十項全能，識作、識錄、識唱、識編。兩人合唱《懷舊情人》，軒仔笑稱Gareth.T像不夠18歲的小朋友，「開頭覺得這個𡃁仔幾得意，不會笑又不多說話，心想會不會這一代在外國讀書回來都是這樣，有種藝術家的冷酷」。Gareth.T承認平時較冷靜，聽到笑話才會笑。軒仔笑稱若好命的話，也生得出22歲的Gareth.T。

Gareth.T送上兩本集早午晚餐的烹飪書，笑說是送給軒仔的外傭「遮遮」，希望軒仔日後的早餐會超級豐富。軒仔提到媽媽返廣州前，交帶「遮遮」煲粥給他吃，沒想到自開騷至今連續吃了9天粥，「我忍不住跟『遮遮』說，我是開演唱會，不是照腸鏡呀！但不緊要，粥是好吃的，有海參等很多滋陰食材在裏面，大家不用驚訝，男人到這年紀要滋陰，我阿媽還有些法寶未出」。

抑鬱最嚴重時創作《笑忘書》

軒仔也有認真一面，他覺得音樂能治癒人心，《笑忘書》是他抑鬱症最嚴重時寫的。當時他沒工作，屋企又面臨一些狀况，今日不知明天會發生什麽事，甚至不知自己想不想繼續行下去。他說：「我膊頭實在太重，還有父母、家庭及歌迷，那時不開心就寫歌，咬實牙關繼續走下去，有什麼工作都做，包括TVB8的娛樂新聞主持都做過，這段經歷對我很重要，令我懂得活在當下，做好眼前的每一日，我就是這樣一步步捱到今天，有那麼多觀眾支持我，張敬軒做到，你也做到，在困苦時記住要咬緊牙關。」前晚觀眾反應同樣熱烈，最終軒仔三度encore才完場。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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