盼戲中女兒獲獎 林嘉欣爆親生女呷醋驚失寵

【明報專訊】林嘉欣連續9年為「法國五月藝術節」擔任大使，昨日聯同何超瓊、阮偉文等出席「法國傳統市集」開幕禮。林嘉欣表示每年也隨隊飛往當地參與文化藝術交流活動，行程緊密，合作愉快，笑言未想過有否機會取10年服務金牌，亦不介意換其他人做大使，不過她很樂意繼續幫助推動藝術交流。她以往不時帶兩女兒參觀畫廊及美術館，但女兒去得太多嫌悶，她不會強逼女兒吸收藝術知識。

爭影后不緊張

提到林嘉欣主演的電影《美國女孩》獲「台北電影節」提名角逐影后，她表示此片兩年前在疫情下拍攝，有提名及獲觀眾欣賞已當賺了，加上相隔兩年，早已抽離角色，所以對爭影后並不緊張，知道戲中飾演她女兒的新演員方郁婷和林品彤均獲提名爭獎感開心，「這次是她們拍電影的初體驗，第一次經歷很珍貴，所以拍攝前我盡量跟她們食飯、聽歌及傾心事，讓她們更容易投入角色。如果她們獲獎，比我得獎更開心」。她笑言女兒曾呷醋，擔心媽媽寵愛戲中女兒，她表明最掛念始終是親女兒，她們才放心。

年底開陶瓷展

林嘉欣跟張學友合演新戲《海關戰線》將於下月煞科，她稱與對方合作數次，演感情戲很自然有默契。她又透露完成新戲後會專心做陶瓷，準備年底在港舉行陶瓷展。

記者：林蘊兒