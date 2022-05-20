七仙羽戴千萬珠寶閃爆全場 陳嵐下月再做嫲嫲 送戒指獎勵新抱

【明報專訊】七仙羽（七師傅）昨晚與從事金融業的外籍男友Gerald拍拖出席珠寶預覽酒會，同場嘉賓有何超瓊、何超儀、向華強太太陳嵐、薛芷倫等。戴上全套總值千萬珠寶首飾的七師傅閃爆全場，笑言帶男友來見識和負責埋單。她透露收藏珠寶不多，反而不時獲客戶慷慨饋贈，「以前追求者所送的是廉價首飾和手袋。試過有一個客，因我幫到他做生意，救了他的命，送過一粒好大、好貴重的鑽石給我。不過我跟其他女人不同，對珠寶不在意，將來會捐出做善事」。她表示揀男友最緊要夠真誠、心地善良，財富多少只是身外物。

為節目念經 叫觀眾不要再鬧

七師傅與火火拍攝ViuTV節目《瘋火與膠七》播出後劣評如潮，她之前在社交網發文力撐火火，以及為節目解話。她再次解釋：「這個節目拍了3個月，正值疫情最高峰期，真的搵命搏，希望帶正能量和歡笑給觀眾，可能是新嘗試，觀眾慢慢會發現節目有隱晦內容。我已為節目念經，所以觀眾已減少鬧，如再鬧或批評，就會影響他們的運氣和福報。」

陳嵐兒子向佐與太太郭碧婷育有歲半女兒，最近懷第2胎佗男B，湊成「好」字。快將再做嫲嫲的陳嵐透露新抱預產期6月，會在台北生BB，「向佐目前在北京工作，稍後回去陪產。我買定戒指做禮物獎勵新抱，孫仔禮物未決定」。她擔心檢疫隔離麻煩，暫未打算飛台灣，待疫情穩定才去探孫仔。

薛芷倫在疫情下留家下廚和做運動，自覺廚藝大有進步，身體比前健康和線條更弗。她的兒子和身邊很多朋友先後確診，體會更要珍惜身邊人與事。她希望疫情穩定，可以飛往外地旅行。

記者：陳釗、林蘊兒