COLLAR初吊威也表現輕鬆 Marf學生look被翻出 網民讚清純

【明報專訊】女團COLLAR拍攝首個銀行廣告，成員分別以紅色型格及休閒服造型亮相。為配合多元宇宙題材，飄浮在半空畫面，Gao（沈貞巧）、Candy（王家晴）和So Ching（蘇芷晴）首次嘗試吊威也。她們神色凝重聽工作人員講解，穿上威也後，3人輕鬆擺甫士影相，在半空做出各種動作；同場的Marf（邱彥筒）羨慕隊員嘗到吊威也滋味。

COLLAR覺得帶點科幻的廣告意念有新意，當中的月球場景甚逼真。情景講述Marf在月球遇上Day（許軼）及Winka（陳泳伽）；在另一時空見到攀石牆的Ivy ( 蘇雅琳）。Marf在廣告中追求更好的自己，現實的她對「理想的自己」，想像會是成熟、獨立，充滿能量和具創意，Marf說：「現在的我距離『理想的自己』仍有很遠的路，要成就更好的我，目標是一步一步、每日作出改善，由獨立照顧自己開始。」

此外，近日Marf被網民翻出3年前客串歌手黃淑蔓《一定要得》MV畫面，當時她穿校服，留中間分界長直黑髮，展露甜美可愛笑容。MV尾聲介紹她是「邱彥筒Marfie，17歲，2020年，DSE考生」。網民說Marf那時很清純，跟現在的型格路線不同。

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