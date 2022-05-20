四度演情侶 石修恨同米雪「結婚」

【明報專訊】石修、米雪、王菀之、林德信、朱鑑然等昨日出席慶賀香港回歸25周年電影《一樣的天空》記者會。石修與米雪第四度飾演情侶，但未能修成正果成為夫妻。石修笑說有點可惜，「我們拍戲感情培養了30年，都仍繼續是朋友關係，要做夫妻又要等下一部戲了」。米雪表示跟石修合作多次，默契十足。

林德信飾演2010年回港，追求音樂夢想的年輕人，現實他剛巧也是2010年回港。戲中他與飾演花旦的米雪相遇，共同將流行音樂和粵曲crossover，並透露稍後推出歌曲，會加入粵劇元素，邀請米雪一齊jam歌。

朱鑑然回流 撞正香港回歸

朱鑑然在電影中一人貫穿4個單元，由大學畢業投身社會工作，演到40多歲，為讓觀眾覺得他有轉變，花了不少時間揣摩角色及跟導演溝通。他說：「其中一個角色是無情經理人，在社會工作一段時間後有點『滑牙』，但現實生活中，我對演藝工作仍有熱誠未『滑牙』。」香港回歸25周年，感受最深是什麼？朱鑑然說：「8歲隨家人由加拿大回流香港，當日正是1997年7月1日，爸爸好搞笑話香港放煙花慶祝我們回歸。」

王菀之表示拍完《一》片，重拾做藝術的心，將於6月舉行古典音樂會，向父母致敬。她說：「我在古典家庭長大，父母花一生奉獻給音樂，當是跟他們慶祝。」

記者：柯美

攝影：劉永銳

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