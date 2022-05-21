「投訴王」安仔唱作《呃秤燒肉歌》 方東昇質疑「訴簿」記事定記仇？

【明報專訊】方東昇、黃曉瑩、李曉欣及黃靖婷主持無綫節目《尋人記II》前晚首播，頭炮訪問「元祖級投訴王」安仔，他在1982年首度亮相《新聞透視》，1987年投訴燒臘檔「賣燒肉搭燒骨」鬧至報警而成名。他的領呔及皮鞋Look成為標誌，受訪後要求電視台支付「打燈」電費，令人印象深刻。去年4月自稱「元朗特首」的安仔主動聯絡節目要求受訪，表明不收電費，但攝製隊迷路遲了10分鐘，安仔立即發出「追魂Call」。

主動聯絡《尋人記II》受訪

多年來安仔的人生與投訴分不開，對特首辦電話倒背如流，在鏡頭前撥通電話報上姓名後，有專人「招呼」他，令不少網民感驚訝。元朗街坊對安仔又愛又恨，有覺得他比區議員更能排難解紛，亦有質疑他「借投訴搵着數」，有網民認為安仔媲美《東張西望》。觸動安仔投訴四大主因有「呃秤」、「歧視」、「犯法」及「激起安仔把火」。自認報復心強的安仔表示若與他搞對抗，必然自食其果。他曾因被取笑「傻仔」，將別人的單車掟落街、倒豬油及電話騷擾，留下刑毁及傷人紀錄，他堅持投訴有理。

《尋人記》攝製隊讓個案主角重溫當年受訪片段，安仔看完「買燒肉搭燒骨」事件後說：「呢間舖頭畀我搞到執咗笠。」安仔唱出自創《呃秤燒肉歌》：「半斤八両，骨頭佔咗二両，半斤八両，燒肉得番六両，家陣買燒肉，邊有半斤八両咁理想。」

愛大手買心頭好

安仔有自家製「訴簿」詳列不滿事件，方東昇問是用來記事定記仇？安仔澄清：「三唔識七嘅衝紅燈，我照樣投訴。」安仔還有另一本「數簿」，記錄收藏品，他有入貨癮，愛大手買日用品及心頭好，主要貪平及包送貨，物品有數十部收音機、10部雪櫃、4斤鮑魚及5斤魚翅等。

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