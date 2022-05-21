【開箱】《紅丹心》 李準張赫宮鬥 虐戀姜漢娜

【明報專訊】韓國KBS電視台本月2日推出古裝劇《紅丹心》，全劇共分16集，逢周一、二播出，截稿前已播6集。《紅丹心》韓國收視率高達6.4%，成為同時段劇集冠軍。古裝宮鬥劇在當地一向有捧場客，《紅丹心》集合宮鬥、復仇及愛情元素，且看收視能否超越MBC電視台去年底推出的同類型作品《衣袖紅鑲邊》。香港觀眾可在影視串流平台Disney+收看。

改編歷史的虛構故事

《紅丹心》由《契約友情》柳英恩執導、《失驚無神多個媽》朴弼主編劇，故事根據韓國歷史「中宗反正」改編而成。所謂「中宗反正」指朝鮮時代燕山君執政期間發生的宮延政變，朝中大臣以朴元宗為首，不滿燕山君暴政而發動政變，最終後者被廢，大臣擁立新君王李懌，亦即朝鮮中宗。

新劇由《寧靜海》李準、《我的室友是九尾狐》姜漢娜及《如實陳述》張赫合演，聚焦在「中宗反正」之後的虛構故事，以君王李泰（李準飾）為求剷除左議政朴繼元（張赫飾），瓦解弄權奸臣，因而精心策劃佈局。

君主婚姻淪權鬥戰場

劇集主線是君臣之間的宮延鬥爭。宮中掌握大權、「中宗反正」功臣兼左議政朴繼元，率領群臣向君主宣宗（安內相飾）提議廢黜王世子李泰（李準飾），後者被迫當眾向朴繼元下跪，並承諾迎娶對方安排的府院君之女尹氏為妻。李泰登基之後，一直冷落中殿尹氏，還暗中毒害她，令中殿之位懸空。

李泰為拉攏大臣趙元杓（許城泰飾）抗衡朴繼元，欲封其女趙妍熙（崔莉飾）為中殿，卻遭朴繼元發現李泰一直偷偷約會劉貞（姜漢娜飾），於是先下手為強，威脅殺害劉貞親友，更強迫劉貞假扮自己侄女入宮選妃，使李泰計謀難以得逞。

劇中朴繼元率領「政變功臣派」與趙元杓為首「士林派」，形成朝中兩大勢力。朴繼元一方以防止君主施行暴政為由，不斷削弱君主權力，同時透過妃嬪誕下嫡子，鞏固己方勢力。

君主婚事成為朝延權力鬥爭的「戰場」，李泰發現劉貞成為妃嬪後，想寵幸卻不能的虐戀情節，成為劇集最大看點。李泰與劉貞的情史源自二人年輕時代，某日李泰出宮遊玩，遇上司諫劉學秀之女劉貞。李泰愛她聰明、善良，於是向父王提議選劉貞做世子嬪，此事被朴繼元得悉，於是栽贓劉學秀造反，慘遭斬首兼株連九族。

主角合襯但未見火花

李泰為救劉貞，竟放火燒監獄。劉貞獲救從此隱姓埋名，在竹林小村莊生活。她憑藉聰明才智，帶領村民織製竹籃謀生，並暗中收集朝中大臣情報，希望他日能報滅門之仇。劉貞一直不知，當日從獄中救他的人正是王世子李泰，只知他是一名書生，以及大家擁有共同敵人。劉貞入宮成為妃嬪後，才在宮內重遇李泰，從此決定要當他的女人，助他完成大業，可是李泰不想對方捲入宮廷鬥爭之中。

李泰與劉貞的愛情故事看似老套，但導演把它拍得淒美動人，大大增加可觀性，例如李泰與劉貞每月十五日都會相約見面，而首集的約會日子，正是韓國傳統的「落火節」，營造二人身旁佈滿煙火的效果。

主角李準與姜漢娜外形合襯，演技到位，但暫時未見二人扮演情侶擦出火花。反觀扮演奸臣的張赫表現更搶鏡，無論語氣、眼神都帶着陰森感覺，令人望而生畏。