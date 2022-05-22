葉巧琳贈20年鹹柑桔 張敬軒：飲完開多200場

【明報專訊】張敬軒（軒仔）演唱會的第8及9補場嘉賓林奕匡、葉巧琳及許廷鏗，帶來不同禮物送給軒仔。林奕匡送咖啡Menu，讓他教外傭「遮遮」如何冲咖啡。他被軒仔形容為「好好先生」 ，永遠充滿正能量，懷疑他連睡覺也有笑容。林奕匡自言原定1月擔任軒仔演唱會嘉賓，因疫情演出暫停，他向軒仔說不用擔心，一定會再舉行，而且會開多幾場，結果成真。軒仔趁機向林奕匡邀歌，「什麼題材也可以，只要不是早餐就得」。

向林奕匡邀歌 許廷鏗贈黑膠碟

葉巧琳送上家傳之寶給軒仔，是媽媽腌製20年的鹹柑桔。軒仔讚好，稱飲完開多200場都無問題，日後再「斬料」到她家食飯道謝。軒仔表示一直以為葉巧琳是新人，原來已出道9年，覺得對方已有代表作《難道我還未夠難》。葉巧琳透露童年夢想是上紅館唱一首歌，終願望成真，希望日後可再踏紅館開個人騷，到時再請軒仔來看。

許廷鏗送上自己的黑膠大碟，軒仔笑言：「雖然未到7月，但真係收好多張紙製品。」許廷鏗表示這張黑膠碟是第一隻印，沒有編號，特別有紀念價值。軒仔開心接過這份貴重大禮，會成為他日後的Hi-Fi試音碟。

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