何韻詩網上音樂會為黃偉文慶生

【明報專訊】昨日何韻詩舉行網上音樂會「HOCC MINI LIVE —YY之夜」以歌會友，為身在歐洲的好友黃偉文慶祝生日，選唱黃偉文填詞的作品。這是何韻詩於5月11日被國安處以涉嫌「串謀勾結外國勢力或者境外勢力危害國家安全」罪拘捕、獲准保釋後首次公開演出。她日前在社交網寫道：「環境再壞，仍要做好自己、繼續好好生活。」

昨日是黃偉文生日，何韻詩先在社交網分享兩人在舞台的照片，寫道：「我真係好想有日再同你攜手行上呢個舞台，所以大家都要身體健康，長命百歲，promise me。」

音樂會第一首選唱的歌是《燕尾蝶》，何韻詩表現輕鬆，更搞笑扮郭富城腔為黃偉文唱生日歌。她解釋YY之夜原本構思是為自己生日（5月10日）而開，因好多其他事情發生而遲了，她就決定改為摯友黃偉文慶生。她不單唱黃偉文為她寫的歌，也選唱他為其他歌手寫的歌，粉絲們紛紛留言為她打氣。音樂會中段她忍不住哭，工作人員遞紙巾給她抹淚水，她稱不敢再看留言，說：「唔容易，大家都唔容易。」她稱這陣子想起很多四散各地的朋友，或在香港也不容易見到，有些失去自由。她稱過去一星期哭了很多，但無論如何大家也要繼續努力。音樂會原本會員限定觀看，後段她安排在社交網直播，讓更多人可以看到。

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