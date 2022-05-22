粵劇名伶任冰兒睡夢中離世 享年91歲

「細女姐」任冰兒在戲班長大，有「二幫王」之稱。（資料圖片）

【明報專訊】粵劇名伶任冰兒昨日凌晨在家睡夢中離世，享年91歲。據任冰兒契女李淑瑤向傳媒透露，昨凌晨3時，工人姐姐察覺任冰兒身體冰冷，李淑瑤報警，由救護車送契媽到廣華醫院後證實離世，任冰兒在睡夢中走得很安詳。

11歲入行 師父任劍輝是堂姐

任冰兒乳名「細女」，故行內人皆尊稱她「細女姐」。任劍輝是她的堂姐亦是師父，細女姐在戲班長大，11歲入行，由「梅香」做起漸成名，有「二幫王」之稱。她飾演角色感情細緻，後輩皆以其演出作楷模。當年細女姐跟8名知名的「二幫」花旦李香琴、朱日紅、金影憐、英麗梨、梁素琴、許卿卿、黎坤蓮和譚倩紅結拜成金蘭姊妹，合稱「九大姐」。

獲藝發局頒「傑出藝術貢獻獎」

細女姐於1940年代中期加入任劍輝與陳艷儂的「新聲粵劇團」，1956年任劍輝、白雪仙組成「仙鳳鳴劇團」，細女姐首部演出劇目為《牡丹亭驚夢》，直至「仙鳳鳴」在1970年解散為止。1977年，細女姐加入「雛鳳鳴劇團」，演出至2007年12月為止。2012年榮獲香港藝術發展局頒發「2011香港藝術發展獎」之「傑出藝術貢獻獎」。方國珊與資深傳媒人徐蓉蓉分別在社交網發文悼念細女姐。

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