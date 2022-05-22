《尋寶記》黎明揀糉爆金句 劉德華扮Chok爆學生哥重現熒幕

【明報專訊】無綫近日播《尋人記II》再掀網民熱話，配合這個「尋人潮」，無綫於《尋人記II》播映後，推出新節目《尋寶記》，為觀眾推介人物外，更蒐羅昔日無綫珍貴片段。

第一集以「零食」為主題，挑選數段舊片段，包括1991年劇集《卡拉屋企》鄭敬基沒收黎海珊零食場口，以及1989年《歡樂今宵》張衛健扮小販整蠱街坊等。當中以1991年《Beyond放暑假》場口最經典，扮演學生哥的劉德華Chok爆，還用爛gag撩當時23歲伊能靜說：「報紙上面個伊小姐係咪你呀？咁C小姐呢？」當時伊能靜露出怕醜又清純表情。

第二集則以「糉」為主題，找來1983年《K-100》片段，當年應屆港姐三甲楊雪儀、張曼玉及李月芙出席端午節活動，展現高貴大方一面。還找來1992年《娛樂新聞眼》採訪片段，劉德華、黎明及郭富城先後應主持「細龜」黃一山邀請，玩揀糉預測未來老婆遊戲。劉德華揀了鹼水糉，被指鍾情有錢女，細龜笑爆解釋：「因為『鹼水』，即係揀一個好有水嘅老婆！」選裹蒸糉的黎明被指佔有慾強，黎明即時拿出金句反擊：「每個人都可以當自己是專家，我的睇法覺得裹蒸糉好有內涵。」郭富城選龍兜糉，被指擇偶必要條件是「相貌突出」。

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