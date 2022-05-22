醫生稱徵狀似自閉症 「投訴王」安仔首公開求寬恕

【明報專訊】方東昇、黃曉瑩、李曉欣與黃靖婷主持節目《尋人記II》，前晚播出第2集，繼續「最強投訴王」安仔的故事。攝製隊請來安仔的四哥、好友梁牧師及數名元朗街坊談對安仔的看法。四哥直指胞弟「一係好到死，一係衰到死」，有三大陋習：例遲、唔認錯、愛賴人，間中亦會買東西送給對他好的小販。梁牧師認為安仔自小面對壓力及歧視，自卑感重，難與人建立互信。

獨居的安仔渴望有朋友，主動聯絡攝製隊，因想找認同及傾訴對象。攝製隊邀精神科麥醫生與安仔詳談，對方勸安仔多忍讓、少激動，並指安仔的徵狀與自閉症譜系障礙患者類似，呼籲外界放下有色眼鏡，「有機會聽吓佢講嘢、理解吓佢，接受番安仔都是普通人」。安仔事事投訴，樹敵不少，為向外界釋出善意，主持方東昇問他會否考慮認錯，從不認錯的安仔對鏡頭說：「如果我有咩對人唔住，請你哋寬恕我。」攝製隊在節目播出後致電安仔，安仔沒有投訴，更笑言滿意，但指攝製隊把他拍老了。

另外，無綫官網披露安仔8個不為人知的秘密，包括對年齡保密，重複說自己年年25歲、有超強記憶力、一世人打過一份工、貪靚、發明了「發聲鐵盒錢包」等。

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