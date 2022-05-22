陳法拉伙張曼玉前夫 康城影展宣傳新劇《女飛賊》 狄達新片首映遇半裸示威者

入圍香港亞洲電影投資會的幾部電影，昨日下午有機會在康城影展播放10秒片段，其中包括定居香港的馬來西亞導演及編劇劉國瑞的新片《白日青春》，由黃秋生（左）主演，講述一名香港的士司機，協助一名難民男孩偷渡的故事。

張曼玉前夫阿薩耶斯（左起）監製及編導的劇集版《女飛賊再現江湖》，由艾莉西亞菲瑾德主演，陳法拉亦有份參演，昨日到康城影展出席記者會及首映禮。（Getty Images）

【明報專訊】澳洲導演佐治米勒（George Miller）繼《末日先鋒：戰甲飛車》後，睽違7年，前晚帶來《法蘭西諸事週報》狄達絲雲頓（Tilda Swinton）伙拍《雷神奇俠3：諸神黃昏》艾迪斯艾巴（Idris Elba）主演的新片《Three Thousand Years of Longing》，在第75屆康城影展舉行首映禮，卻在紅地氈撞正僅穿著內褲的女示威者，抗議俄軍性侵烏克蘭婦女；另一方面，近年在美國發展的陳法拉昨日亦現身康城，為張曼玉前夫阿薩耶斯（Olivier Assayas）編導的劇集版《女飛賊再現江湖》（Irma Vep）造勢。

《末日先鋒：戰甲飛車》2015年上映時叫好叫座，並獲奧斯卡10項提名，最終捧走6獎。現年77歲的佐治米勒，蟄伏7年，終帶來新片《Three Thousand Years of Longing》，前晚在康城影展以非競賽形式舉行首映禮。據報新片改編自英國女作家A.S.拜雅特（A. S. Byatt）的短篇小說集《The Djinn in the Nightingale's Eye》；講述狄達絲雲頓扮演的學者Alithea，遇到甕中精靈（艾迪斯艾巴飾），後者提出給對方3個願望以換取自由，Alithea的願望令兩人穿梭不同時光，並發展超出他們預期的感覺。

觀衆起立鼓掌6分鐘

《Three Thousand Years of Longing》前晚在康城舉行首映禮，除了劇組，還吸引《情繫海邊之城》金像影帝基斯艾費力（Casey Affleck）、名模Alessandra Ambrosio等捧場；其間在紅地氈發生一段插曲，女示威者在紅地氈突然脫去衣服只剩內褲，赤裸的胸前用藍及黃色顏料畫有烏克蘭國旗，並寫有「停止強姦我們」等字句，腹部、內褲及大腿多處亦染有紅色掌印，她並大聲叫喊，現場保安員迅即用衣服遮蓋她上身，並帶離現場。

據報《Three Thousand Years of Longing》放映後，全場觀衆起立鼓掌6分鐘，狄達絲雲頓與艾迪斯艾巴輕輕擁抱，導演佐治米勒則表示，「這是我首次跟觀衆一起看這部電影，非常感動，我也十分感激」。據悉該片預計今年8月31日在美國上映。

另一方面，張曼玉主演的法國片《女飛賊再現江湖》（Irma Vep）1996年上映，並由其法國前夫阿薩耶斯執導，去年宣布翻拍成8集同名迷你劇，預計下月7日在HBO Go首播。

阿薩耶斯擔任監製及編導外，並邀請到《丹麥女孩》金像女星艾莉西亞菲瑾德主演。故事講述艾莉西亞扮演的美國女星Mira，事業及感情不如意，到法國拍攝一部重拍舊默片的新戲，對角色與現實漸漸分不清。除了艾莉西亞外，《魔比煞》女星阿德里亞阿祖娜（Adria Arjona）、《情迷祖莉亞》男星湯史杜烈治（Tom Sturridge）及香港觀衆熟悉的陳法拉，也有份演出，昨日阿薩耶斯與劇組及一衆演員到康城宣傳，並會舉行首映禮。《女飛賊》亦是陳法拉繼HBO劇集《無所作為》及電影《尚氣與十環幫傳奇》後，再次踏上國際舞台。