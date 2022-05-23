MIRROR人氣王擔任嘉賓 獲讚謙厚肯學 姜濤餵食薯條 張敬軒：獨享福利

姜濤（右）帶了自己最喜歡的漢堡包和薯條到場，並親手餵張敬軒（左）食薯條。（攝影：劉永銳）

【明報專訊】張敬軒紅館演唱會《The Next 20 Hins Live in Hong Kong》16場補場，前晚上演第10場，MIRROR人氣王姜濤擔任嘉賓，全場觀眾起哄，氣氛熱烈。張敬軒對姜濤讚口不絕，稱他工作用心、謙厚又肯學，自認識姜濤後，已「買他贏」，看現場觀眾反應好，他相信姜濤很快可舉行個人演唱會。姜濤帶最愛的漢堡包及薯條送給張敬軒，並當眾餵食，張敬軒自言這些福利他獨有。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

之前一直盛傳人氣男團MIRROR成員在張敬軒（軒仔）補場嘉賓名單之內；早前有人放售5月14日門票，稱當晚嘉賓是姜濤，之後姜濤為免歌迷受騙，在社交網急澄清消息不實，但沒有表態是否會任嘉賓。

被稱「奶奶」姜媽笑而不語

前晚軒仔的第10場演出，吸引蘇永康前來欣賞，姜濤媽媽亦罕有現身，在親友陪同下坐在靠近台前位置。有姜糖（粉絲暱稱）認出她，還開玩笑稱呼她「奶奶」，姜媽笑而不語。傳媒發現姜媽時也未有迴避，大方擺出「V」字手勢影相。為免惹起姜糖騷動，大會安排姜濤與媽媽分開入座，他坐近控制台附近的VIP區，穿黑色套裝戴上深色口罩表現低調，與ERROR成員肥仔（梁業）結伴入場，隱藏於觀眾群中靜靜看騷。

有關音樂歌唱 徵軒仔意見

晚上約10晚15分，軒仔介紹姜濤出場前表示，跟對方認識約4年，大家交換了電話，又是網友，回想初次見面，覺得他很害羞。軒仔表示姜濤經常發問有關音樂和歌唱問題，還會將剛拍好的MV或者錄好的新歌，傳給軒仔問意見。軒仔續說：「我覺得他是一直不停追求進步的人，好叻，做這行要成為長青樹，鬥志好重要，懂得將勤補拙。我便回覆他『加油！我買你贏！』」他大讚姜濤近兩年漸成為獨當一面的歌手，雖然成名路上要同時接受讚美和批評聲音，在他這個年紀很不容易，卻相信他可勇往直前，成為成功歌手。

黃牛假消息 將錯就錯

軒仔介紹完開場白後，姜濤終於出場，掀動全場熾熱氣氛，歌迷瘋狂尖叫，二人有默契地對望合唱國語歌《斷點》。合唱時軒仔輕搭姜濤膊頭又擁抱，表現老友。姜濤解釋上台原因，「之前有黃牛傳我會來做嘉賓，其實當時我未在名單內，後來想不如將錯就錯」。軒仔稱亦很想與姜濤一起唱歌，慶幸他尚未離港才可以前來支持。軒仔繼續盛讚姜濤好得意、工作用心、為人謙厚肯學，強調很喜歡他，更祝福姜濤很快可進軍紅館開個人騷。

笑稱收紙製品太多

到嘉賓送禮物環節，姜濤笑言知軒仔開騷無啖好食，於是帶了自己最喜歡的食物：漢堡包和薯條，並親手餵軒仔食薯條，惹全場粉絲尖叫。軒仔甜笑說：「之前好多嘉賓都送紙製品給我，終於有實用又食得落肚的，這些福利（餵食）得我先有！」

姜濤隨即與舞蹈員施展渾身解數，演繹快歌《Master Class》，更為是次演出重新排舞，認真有誠意。順利完成演出後，姜濤在社交網分享與軒仔的合唱片段，留言道：「很榮幸能做張敬軒前輩紅館演唱會的嘉賓，感謝你教會我的東西，我會繼續加油。」

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