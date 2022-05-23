馮志豐旅居「福爾摩沙」陪3孩成長

【明報專訊】商台長壽廣播劇《十八樓C座》監製兼聲演「拉表叔」的馮志豐，日前以私人理由辭職，宣布暫別《十八樓C座》。昨日他透過社交平台道別，向一眾電台同事致謝，並親自解釋暫別原因。馮志豐稱1997年11月3日加入商台，化身《十八樓C座》司徒拉「拉表叔」，至今已25年，跟組內前輩和同事親如家人；其間經歷悲歡離合，早前更有人接連確診新冠病毒，難得同組人上下一心，即使染病隔離，仍維持劇中「周記茶餐廳」營運，「幸不辱命，我們能和香港人一起熬過這段日子」。

計劃將夢想變成現實

馮志豐自言在商台，由年輕小伙子變成現在3小孩的家長，雖然返工日以繼夜，比在家時間還長，卻很享受這種生活，亦成為他生命中美好的回憶。馮志豐表示自覺忽略了家中3小孩，「我不想錯過跟他們共同成長的黃金機會，是時候暫別我廣播道的家，跟太太和三個孩子出去闖闖了。不過地點不是法蘭西，而是旅居福爾摩沙」；據悉「福爾摩沙」是歐美世界較早期對台灣的稱呼，因此有網民估計他前往台灣。馮志豐稱在這裏找到事業新機遇，與其興趣有極大連繫，「我正計劃將這自小的夢想化為現實，期望不久能呈獻給大家。同時，我有時間在這裏陪孩子坐看日出日落，欣賞大自然的奧秘，共享生命中的美妙時刻」。

視電台為家的馮志豐坦言不捨得就此離開，故仍會為商業一台開咪主持節目跟聽眾相聚，包括逢星期六中午12時30分的《一台好戲》，以及星期日晚上9時的《細路強》。

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