湯告魯斯拍《壯志凌雲》滿足童年兩願望 《職業特工隊7》預告網上外泄

《職業特工隊7》預告片網上外泄，令湯告魯斯過去兩年在羅馬及挪威拍攝的動作場面提前曝光。

【明報專訊】荷李活「男神」湯告魯斯（Tom Cruise）最近忙於宣傳《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun: Maverick），接受訪問自爆拍攝此片的最大收穫，正是滿足童年兩大願望：當飛機師及演員，對他來說意義重大。至於從影另一代表作《職業特工隊》系列，第7集《Mission: Impossible 7— Dead Reckoning: Part 1》將於明年中開畫，盜版預告片昨日突然透過社交媒體提早外泄，惹起電影公司不滿。

基斯杜化麥格里（Christopher McQuarrie）執導、湯告魯斯監製兼主演《職業特工隊7》早在2020年2月開鏡，受疫情影響，其間出現超支、延期、拍攝意外，經過長達19個月拍攝期，穿梭倫敦、挪威及羅馬等地取景，去年9月煞科，定於明年7月14日上映。上月在拉斯維加斯舉行CinemaCon影視博覽期間，《職工7》首條預告片率先曝光，但只限入場的業內人士欣賞，不公開播放。

昨日社交媒體Twitter突然瘋傳《職工7》長約兩分鐘預告片，從畫面粗糙的片段可見，湯告魯斯早前在挪威拍攝火車頂上追逐、駕駛電單車衝落懸崖的動作戲，以及在羅馬街頭飛車等驚險場面，首次呈現眼前，還有從未曝光的沙漠場景，似乎亦佔戲頗重。至於「湯女郎」希莉艾維（Hayley Atwell）、莉碧嘉費格遜（Rebecca Ferguson）及雲妮莎卻比（Vanessa Kirby）亦逐一登場，感覺相當熱鬧。

派拉蒙徹查外泄原因

負責發行《職工7》的派拉蒙電影公司，據報從未打算在短期內公開預告片，因此對於片段提早外泄，感到既驚訝又憤怒，一邊徹查事件，一邊向Twitter施壓，要求立即刪除相關片段。美媒曾向派拉蒙查證，但未獲回覆。

至於湯告魯斯另一重頭戲《壯志凌雲：獨行俠》，將於本周在全球公映，為了替新片造勢，先後在美國聖地牙哥、法國康城及英國倫敦舉行首映禮，最近又接受《HELLO!》雜誌訪問，提到童年夢想，正是在當演員或飛機師二擇其一，因此接拍《壯志凌雲》系列可算一石二鳥，「我在片中親自駕駛P-51戰鬥機，可謂夢想成真」，他又透過續集將有更多駕駛戰機的空戰場面，令他更感興奮。

韋基馬為演出自豪

罹患喉癌的62歲男星韋基馬（Val Kilmer），近年專心治病，幾乎失聲的他已甚少公開露面，他的女兒Mercedes Kilmer日前接受《紐約郵報》訪問，提及她在拍攝現場欣賞父親在《壯志凌雲2》再次扮演「冰佬」角色，「對我來說，這是非凡體驗；對爸爸來說，更是意義重大，因為他以演出《壯志凌雲》而自豪」。此片監製謝利畢咸瑪（Jerry Bruckheimer）早前接受美媒The Hollywood Reporter訪問時，亦曾引述湯告魯斯所言：「如果續集沒有韋基馬，他便拒絕演出。」謝利表示在《壯志凌雲2》拍攝現場見證二人再次合作，令他大為感動，「相隔35年後，他倆終於重聚，真是令人難以忘懷的時刻」。