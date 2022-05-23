萊莉基奧看《貓王》爆喊

【明報專訊】「貓王」外孫女、《光豬舞壯士》女星萊莉基奧（Riley Keough）首次導演的電影《War Pony》 ，在第75屆康城影展放映。她受訪時談及早前跟媽媽Lisa Marie及外婆Priscilla看了講述外公皮禮士利（Elvis Presley）成名經過的傳記電影《貓王》（Elvis）試片，哭了足足5分鐘，「那是一次情緒很波動的經驗，由於有關家人，所以非常激動」；萊莉自言十分欣賞巴兹雷曼（Baz Luhrmann）的舊作《情陷紅磨坊》，因此很放心由他執導《貓王》。片中由美劇《箭神》男星奧斯汀畢拿（Austin Butler）扮演皮禮士利，兩屆金像影帝湯漢斯（Tom Hanks）則扮演其經理人，《貓王》將會在康城影展舉行世界首映禮。

活地夏里遜參賽新片 反應熱烈

另一方面，《方寸見人心》瑞典導演魯賓奧士蘭（Ruben Ostlund）新作《Triangle of Sadness》，由《飢餓遊戲》活地夏里遜（Woody Harrelson）、《皇家特工》哈里斯狄更遜（Harris Dickinson）等主演，是今年主競賽入圍作品之一，有機會問鼎最高榮譽金棕櫚獎。故事講述一對很有影響力的模特兒夫婦，結束時裝周後登上豪華遊艇，跟富豪朋友出海度假，當暴風雨漸漸逼近，遊艇在荒島擱淺，衆人的階級、地位與身分也出現了變化。據報前晚首映禮後，全場觀衆起立鼓掌8分鐘，是康城影展上周開幕以來，反應最熱烈的競賽電影。