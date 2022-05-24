楊明燉湯店全線門市結業 莊思明稱難捱貴租 有信心捲土重來

【明報專訊】楊明近年是非纏身，前年8月於半山馬己仙峽道發生交通意外，被控「不小心駕駛」罪成，判監18日、停牌兩年兼罰款3000元，准保釋上訴。審訊期間他暫停所有幕前工作，收入大減，原本可專心打理與女友莊思明及友人合資經營的燉湯店生意，但遇上疫情打擊，嚴重影響食肆生意。昨日莊思明接受《明報》電話訪問，承認燉湯店所有門市已全線結業，原因是難捱貴租，唯有忍痛放手，專心主攻食品批發和線上訂購服務，稱生意有錢賺，期望稍後疫情回穩，有信心可以捲土重來，再開門市。

記者：林蘊兒

楊明與莊思明目前身在佛山，為王晶監製的無綫新劇《一舞傾城》開工。莊思明昨日接受《明報》電話訪問，承認燉湯店經營很艱難，所有門市已全線結業。

主攻批發與線上訂購服務

對於有傳她將生意改名，轉新經營模式盼轉虧為盈。莊思明否認為店舖改名，她說：「我們計過條數，做門市的開支包括租金、員工薪金、雜費等成本好大，尤其部分店舖的業主，在疫情期間仍堅持一蚊租金也不減。所以，我們決定不做門市，未完租約的燉湯店寧願停業照交租，直至滿約就不再續。不過，我們的燉湯生意仍然繼續，以後全力主攻做批發和線上訂購服務，因為自設工場生產，這方面有錢賺。之前一直都是靠自家工場接批發單，再向其他餐廳供應食品，才能抵消店舖的租金開支。如果一邊賺錢卻一邊用來交貴租，覺得很無謂，才決定忍痛結業。」

每月支付逾百萬租金感肉赤

莊思明沒明確指出實際虧蝕數字，只表示單計租金，每月都要支付逾百萬，感到肉赤。她形容燉湯店是與男友的心血，門市結業令她感心痛，期望批發生意上軌道，以及疫情再回穩，便會捲土重來再開門市。

遇反修例風波 再受疫情重創

楊明2018年進軍飲食業，與女友莊思明及友人合資7位數字經營燉湯店生意，起初做得有聲有色，連開多間分店，翌年發生反修例風波，楊明發表「撐警」言論，即引來是非不斷；首先是旗下的食肆遭惡意破壞，店舖門口玻璃被打爆，以及遭人拋雜物，之後有網民投訴其分店無牌經營，被食環署檢控，接着又遇上一波又一波的新冠疫情，令燉湯店生意受到重創，楊明與女友要落店幫手做外賣生意，最終也敵不過疫情及昂貴租金，各區開設的店舖已全線結業。