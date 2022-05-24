首踏足康城影展 法籍老公相伴 陳法拉喜獲《魷魚》李政宰集郵

【明報專訊】陳法拉近年在荷李活發展不俗，繼電影《尚氣與十環幫傳奇》和劇集《無所作為》再有新作登國際舞台，參演法國導演阿薩耶斯將前妻張曼玉主演的電影《女飛俠再現江湖》翻拍成HBO迷你劇，首次出席康城影展。

陳法拉連日來在康城活躍多個該劇的宣傳活動，佩戴千萬鑽飾行紅地氈，稱此劇已完成半年多，演員來自法、中、德、美及瑞典等地，拍攝時大家相處如家人，在影展再碰面特別開心。她透露拍此劇有不少難忘經歷，一人分飾兩角是新挑戰，「一個戲外的角色、一個戲內的角色，分別是1930年代和現代，演出時要花更多時間調整狀態」。她會在第4集出現，自言十分期待。

學兩年法文 未能派上用場

陳法拉此行獲法籍老公Emmanuel陪伴左右，問她的法文是否進步神速？她稱法文很差，老公也沒法子以法文跟她溝通，她說：「自從懷上女兒Mila後，因不想她跟Daddy有secret language，所以找法文老師私人教授，但這次來到康城，發現自己學了兩年的法文，都未能派上用場，可能未夠信心和有點害羞，未敢說出口。」法拉在較早前舉行的晚宴中，遇到很多影星，包括《魷魚遊戲》韓星李政宰，她跟李政宰自我介紹時，對方想了想，覺得很熟口面，最後才記起她是《尚氣》中的「麗」，還拿出手機跟法拉selfie留念，表現親民。

娛樂組