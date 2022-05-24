初嘗女一搏到盡 陳自瑤空肚跳舞色誘羅子溢

陳自瑤（左）與羅子溢（右）12年在《缺宅男女》前已經演過夫妻，今次再合作，更有默契。（資料圖片）

【明報專訊】陳自瑤（Yoyo）入行多年，於新劇《婚後事》首嘗女一滋味，直認拍攝期間情緒波動，曾試過抽離不到角色，拍完情緒戲後，翌日躲在廁所爆喊。日前陳自瑤為了一場跳舞色誘羅子溢戲分，特意學舞，拍攝前更不敢吃早餐，希望以最佳狀態演出。拍檔羅子溢大讚陳自瑤保養得宜，狀態甚佳。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

陳自瑤與羅子溢最近為新劇《婚後事》開工，兩人飾演夫妻，關係離離合合。日前拍攝一場講述陳自瑤穿上吊帶裙，在家中跳舞展示誘人舞姿，剛步入家門的羅子溢見狀立即心動，卻接到家人遇意外的來電，心情悲喜交集。

首次擔正女一的陳自瑤，透露角色有很大發揮空間，甚具挑戰。已開工一個多月，頻頻應付大量感情、嗌交和情緒崩潰戲分，加上對白很多，所以經常在拍攝現場大叫搵「老公」，尤其拍感情戲的特寫鏡頭，要靠羅子溢的眼神和聲音助她入戲。

緊張致寢食難安

一向「緊張底」的陳自瑤，拍攝期間情緒波動，會突然「跳掣」，「我覺得整個人有點失調，食不安、瞓不好，會忟憎做得不夠好，不知自己想怎樣，要獨自坐在一角冷靜，收工回家會想喊。我會躺在牀上，放頌缽在心口上敲，靠頌缽療法調和身心靈，有時間就上健身舞蹈班減壓」。

為了今次跳舞戲分，陳自瑤不敢鬆懈，特別抽時間學舞蹈；為了避免凸出肚腩仔，拍攝前不敢吃早餐，躲在現場一角練習，希望呈現最美和性感姿態。

羅子溢充當心理輔導員

繼《缺宅男女》後，羅子溢相隔12年再跟陳自瑤合作，覺得彼此更有默契和信任，大讚女方保養得宜，外表沒什麼變化；反而他多了一對眼袋，皮膚下墜，留下歲月痕迹。羅子溢和太太楊茜堯及陳自瑤3人同屬處女座，所以非常了解彼此個性，在陳自瑤不夠信心時，他充當輔導員安慰。

羅子溢自誇御妻有術，「這套劇的劇本寫得很好，演出很有滿足感，但演嗌交戲最困難，因為我在家中是『Yes man』，對老婆多數講yes、good、靚、好，這是我的絕招，大家可以參考一下。夫妻有時會為瑣碎事頂嘴，只是一句起兩句止，第三句留給老婆埋尾就無事，為頭家好，就交給她揸主意」。

因疫情不穩定，羅子溢暫時留港工作，收工回家會長戴口罩，保障家人健康，不敢與子女親嘴。他笑言待疫情過去，要先惜太太，「老婆一個湊兩個，好辛苦，我放假會幫手照顧家人」。

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