康城影展參賽片《聖蛛》又遇示威 拉布放煙 抗議1年逾百法婦淪家暴亡魂

韓片《下女誘罪》朴贊郁執導、《色戒》湯唯主演的《報復式分手》入選今屆康城影展主競賽單元，湯唯（圖）前晚透過社交媒體上載新相，身處康城的她站在新片海報前，一手捧着宮保雞丁，流露可愛饞相，並留言「謝謝CJ的貼心午餐」。據報《報復式分手》將於今日舉行首映禮。

有婦女團體示威，在白布寫有自去年康城影展後法國因家暴喪命的129名婦女名字。（法新社）

【明報專訊】澳洲導演佐治米勒（George Miller）繼《末日先鋒：戰甲飛車》後，睽違7年，上周末再踏康城影展紅地氈，帶來《法蘭西諸事週報》狄達絲雲頓（Tilda Swinton）主演的新片《三千年的思念》（Three Thousand Years of Longing），卻撞正僅穿著內褲的女示威者，抗議俄軍性侵烏克蘭婦女；當主競賽單元電影《聖蛛》（Holy Spider）前日舉行首映禮，再遇法國婦女團體示威，抗議過去一年當地逾百婦女因家暴而亡。

對比上周女示威者袒胸露背，高聲大叫，遭保安帶離現場，前晚在《聖蛛》首映禮抗議的12名女士，身穿黑衣，穿戴整潔，並手持長長白布，上面寫有自從去年康城影展舉行後近1年，共129名在法國因家暴喪命的婦女名字，部分示威者施放濃濃黑煙，不過現場沒有保安干涉她們的行動，亦沒有阻止在場記者拍照。巧合的是，《聖蛛》也是關於遇害女性的作品，據外媒引述消息人士稱，首映禮上的示威，並非《聖蛛》片商安排的宣傳伎倆，反而是跟另一套講述婦運分子的紀錄片《Riposte》有關。

根據伊朗連環兇案改編

《聖蛛》由伊朗裔丹麥導演亞里亞巴斯（Ali Abbasi）執導，其前作《邊境奇聞》於2018年康城影展一種關注單元贏得大獎。《聖蛛》取材真人真事，講述2000年伊朗馬什哈德接連有10多名妓女遇害，當地女記者決定深入調查，發現警察十分冷漠，最終揭盅兇手是退伍軍人，表面看似正常，但以清洗罪孽之名，專在晚上挑婦女下手，並殘酷殺害。據外媒報道，《聖蛛》首映後觀衆起立熱烈鼓掌7分鐘，有影評把它跟《七宗罪》大衛芬查（David Fincher）執導的《殺謎藏》相提並論，並說是到目前為止，今年康城影展最備受談論之作，甚至有機會問鼎最高榮譽金棕櫚獎。不過亦有不少觀衆受不了太血腥暴力的畫面，提早離場。據報《聖蛛》在約旦取景，而且片中有女演員赤裸上身，又有多場性愛戲，估計可能觸怒伊朗政府，亦難以在當地公映。

另一方面，前晚除了《聖蛛》，還有另一主競賽單元的參賽片《Forever Young》舉行首映禮，吸引《本能》女星莎朗史東（Sharon Stone）、法國影后伊莎貝雅珍妮（Isabelle Adjani）、伊莎貝雨蓓（Isabelle Huppert）等捧場。