「星爵」基斯柏特再添一女

【明報專訊】「星爵」基斯柏特（Chris Pratt）2019年6月再婚，迎娶《未來戰士》阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）的長女嘉芙蓮（Katherine Schwarzenegger），後者2020年8月誕下女兒Lyla Maria，去年底宣布再度有喜。基斯柏特與嘉芙蓮昨日分別在社交平台宣布女兒於5月21日出生，取名Eloise Christina。這是基斯柏特第三度做爸爸；曾說要生夠一打的他，跟前妻、《翻兜有情郎》安娜花莉絲（Anna Faris）育有一子Jack，現年9歲半。

《卡戴珊家族》「大家姐」再婚

另一方面，真人騷《卡戴珊家族》的「大家姐」Kourtney Kardashian，上周在加州再度結婚，嫁給男歌手Travis Barker，但當時家人未有出席婚禮，有報道指他倆當時只是註冊，正式婚禮選址意大利菲諾港，並於前日舉行。Kourtney Kardashian穿著名牌Dolce & Gabbana設計的婚紗行禮，母親Kris、胞妹Kim、Khloe、Kylie、Kendall等均有現身，並請來失明男高音Andrea Boccelli擔任婚禮歌手。另外，男歌手Machine Gun Kelly亦偕同未婚妻、《變形金剛》女星美瑾霍絲（Megan Fox）到場祝賀一對新人。