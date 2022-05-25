多謝神棍啟發 決心打擊黃牛 Tyson Yoshi 8月開騷 實名制售票

【明報專訊】香港的人氣歌手或組合舉行演唱會往往掀搶飛熱，令「黃牛黨」有機可乘，是多年來不能解決的問題。一票難求的情况下，有人願意支付翻倍或以上的價錢買黃牛飛，同時又發生假票騙財事件。很多歌迷提出實名制購票以杜絕炒飛的情况，昨日Tyson Yoshi（程浚彥）預告8月舉行的演唱會以實名制售票打擊黃牛。

娛樂組

歌手Tyson Yoshi昨日在社交網宣布8月在港舉行的演唱會門票，會以實名制售賣，稍後將會公布更多詳情。他寫道：「經過團隊一番努力，8月香港演唱會門票以實名制售賣。」他還提醒歌迷不要填錯名字。

數小時吸逾3萬個Like

消息公布後被網民Like爆，數小時已有3萬多個Like，有人留言讚Tyson Yoshi叻仔，又有說：「多謝你話畀人知實名制其實係可行，只係主辦單位肯唔肯做！」、「唔好再畀黃牛賺錢！」

更有網民tag MIRROR與MakerVille的社交網，留言：「學吓人啦！人哋獨立歌手都做到，你咁大間公司唔好話做唔到。」

門票未開售已有人炒賣

原來Tyson Yoshi的演唱會門票未開售已有人炒賣，他在IG限時動態轉發一段錄音，有把女聲問買唔買TY（Tyson Yoshi）？說會買到第一個Zone的企位。相信是歌迷通知Tyson Yoshi已有人炒賣他的演唱會門票，頭位的價錢是3200元。Tyson寫道：「多謝呢位神棍小姐啟發咗me & my team。」他還展示禁燈牌的圖案。據知演唱會將於九展舉行。

黎明何韻詩周國賢曾實名制售票

過往黎明、何韻詩及周國賢在港舉行演唱會也曾以實名制售票以打擊炒風。去年MIRROR在九展舉行演唱會，門票被指炒至癲價，當時已有很多人要求實名制，但未見實行。MIRROR將於7月登紅館舉行演唱會，賣假票與黃牛黨同樣出現，比去年的炒價更癲，暫時特約贊助優先售票，鏡粉皆投訴買不到門票，至於公開售票的日子與安排仍有待大會公布。有業界人稱由於大型演唱會有內部認購，又涉很多贊助商及協辦單位等，是採實名制的障礙之一，還有私隱問題，故不容易解決。

方皓玟伙拍謝安琪開騷

昨日傳出謝安琪伙拍方皓玟8月在亞博舉行兩場演唱會，方皓玟昨日在社交網公布合作，寫道：「期待已久的音樂聯乘，兩大歌姬首度合作，以音樂為城市灌注能量，讓我們一起重拾熱情，擁抱本地文化，為生活發放正能量。Live Nation HK打造全港首個以『852』為主題，結合音樂、文化、生活、藝術的新體驗。」另外，早前姜濤透露會到美國，昨日他起行，傍晚他突然開IG Live，他身處機艙內等待飛機起飛，姜濤全程沒說話，但對鏡頭向「姜糖」揮手。