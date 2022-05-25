天線得得B事件惹熱議 森美感同身受 莊韻澄擔心小孩心理創傷

【明報專訊】旺角朗豪坊一間玩具店日前發生小孩弄跌價值5萬多元的「天線得得B」大型擺設，家長賠償3萬多元，事件引起網民熱議。涉事家庭最後獲全數退款。

不少藝人也討論事件，森美昨日在電台節目《早霸王》跟拍檔討論「天線得得B」事件，他表示看到有關照片時，純粹以家長角度是慌一慌，也是人生未試過的感同身受，他隨即告之太太，並問她若是事主母親會如何處理？太太說：「好驚呀！」森美回憶小時候逛超市的精品部，會被媽咪警告不要打爛東西，心理壓力很大，相比現在的小朋友，相信不會有這壓力。他聽到傳聞，現場有人聽到小朋友的媽咪講了句：「唔使驚！無事。」森美說：「若果是事實，對小朋友成長好大影響，會視媽咪為一世的英雄。」

林作建議遇同類事件報警求助

林作接受《明報》訪問，就家長遇同類事件提出建議，他說：「首先要冷靜！之後可以報警求助，因警方會查證有否牽涉蓄意破壞的刑事成分，如果沒有，就會提議雙方私下解決，息事寧人。還有，若牽涉金錢少於7.5萬元，可交予小額錢債審裁處處理糾紛，相信可以大事化小、小事化無。」

育有一子的莊韻澄關注事件，在社交網提到不單是賠償問題，最重要是小朋友被屈會造成心理創傷。有網民留言反駁，稱小朋友如此便有創傷的話，未免太過脆弱和太受保護。之後演變成罵戰。莊韻澄回覆《明報》稱不覺港孩被過分保護或溺愛，「小朋友被設定頑皮，覺得他們會周圍跑跳撞，其實有些時候，家長可選擇相信自己的小朋友，並非故意做錯事」。她笑言以後逛模型店會有陰影。

杜汶澤：下次吊高展覽

杜汶澤收藏Leica相機，昨日他在社交網上載高櫃上擺放相機的照片，留言：「我試過求其放咗部Leica響梳化，畀個小朋友唔小心擲咗落地。之後我就學識，將啲相機放高啲。你哋啲公仔咁貴重，下次吊高佢展覽呀嘛。」網上諷刺時弊的「胡氏這一家」版主，以玩偶重組「案發現場」，粉絲大讚神似。

記者：林蘊兒