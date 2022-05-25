跟盧慧敏感情穩定 陳卓賢毋懼分手魔咒

【明報專訊】男團MIRROR近日被指難逃分手魔咒，成員陳卓賢（Ian）認為隊友甩拖只是巧合，自爆跟女友盧慧敏感情還好，大家不用擔心。他本月初推出新歌《Got U》，雖然未有很多宣傳攻勢，但歌曲MV於官方頻道上架至昨晚7時半，有接近500萬觀看次數。Ian不覺公司偏心，稱MIRROR是團隊，相信公司會有不同的分配。

記者：鍾一虹

Ian昨日出席擔任信用卡代言人記者會，最近忙於準備7月MIRROR紅館演唱會，透露正為個人表演部分重新編曲，以及分配時間操肌，但預告不會有太多裸露，希望以分享音樂為主。

怕講錯說話 未有安慰Frankie

日前隊友陳瑞輝（Frankie）宣布與拍拖13年的圈外女友分手，Ian透露最近有約Frankie食消夜，沒有特別安慰對方，「兩個人的事，感情好睇緣分，不便安慰，我不識講說話，怕講錯就不好。我可以做聆聽者，隊友都覺得我隻耳好過把口，可以做他們樹窿」。MIRROR成員被指難逃分手魔咒，Ian不相信，認為隊員甩拖只是巧合。問他與女友盧慧敏驚不驚？他甜笑說：「我們還好，不用擔心，多謝大家關心。」Ian透露最常做江𤒹生（AK）的樹窿，笑稱對方性格似小朋友，事無大小都會問他，「他不是多煩惱，只是愛與人分享」。

粉絲助攻宣傳新歌

Ian最近推出新歌《Got U》，沒太多宣傳攻勢，幸獲粉絲幫手力推，Ian多謝粉絲愛戴，沒有向公司了解，「有歌出已經好感恩，出歌要好多資源」。問公司是否將資源集中在姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）及呂爵安（Edan）身上？Ian不覺公司偏心，「每個粉絲都着緊偶像，MIRROR是團隊，公司會有不同的分配，我需要的是專心做好本分」。

此外，對於無綫與港台合辦的《香港金曲頒獎典禮》，MIRROR未能入圍候選最佳進步獎，Ian未有留意，反問：「會不會太睇得起我們，覺得之前進步好多，現在進步空間小了？外在事物不影響MIRROR，我們心裏不停有逼自己進步。」