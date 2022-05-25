屢破工時紀錄 王智德阿Dee好捱得無怨言

【明報專訊】MIRROR成員王智德（Alton）昨日跟何啟華（阿Dee）、蔡瀚億（BabyJohn）與黄正宜（阿正）等，到西貢出席ViuTV新劇《大誠實家》開鏡。參演過不少劇集的Alton稱今次角色最正經，並連續第4日開工，自誇好捱得，「持續破緊開工時間紀錄，冇怨言㗎」。他透露稍後會專注為MIRROR紅館演唱會排練，談到會否勤力操肌，Alton說：「以我所知今次不用騷肌，飲食方面可以輕鬆一點。」有傳MIRROR會飛往美國排練？他表示要問問，不敢亂答。問可有關心隊友陳瑞輝（Frankie）分手一事？他說：「團入面他最大、最成熟，識如何處理，我都有問候他，他回覆ok。」

阿Dee近日拍劇又拍戲，還有綜藝節目，忙得不可開交，會否很攰？他說：「攰，但很享受，沒有抱怨，對每個新工作都好興奮，有時連踩40幾小時都幾過癮，又另一個新境界。」BabyJohn表示首次拍ViuTV劇，有好多喊戲，已有一段時間沒演戲，很享受拍劇過程，「已經拍了一半，開始不捨得了」。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

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