受佛系馬國明影響 湯洛雯放下捧獎執念 學做專業演員

【明報專訊】湯洛雯當年參選港姐三甲不入，挾星二代之名闖娛樂圈，入行10年，已攀上無綫當家花旦位置，於多套劇擔正女一，表現有讚有彈，但從未試過如劇集《雙生陌生人》般收視欠佳，被刪減集數。湯洛雯處之泰然，透露與男友馬國明拍拖兩年，初入行的那份執著、騰雞及看重輸贏，被對方影響而有所改變，視男友為榜樣，現在的她一切隨緣，最緊要開心，並向專業演員路進發。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

湯洛雯直認對《雙生陌生人》收視欠佳驚訝，因為有很多朋友大讚男主角馬德鐘有喜感，演出十分好笑，還向她追問劇情，「會覺得點解會咁樣呢？有時會有很多因素，始終故事一定有人喜歡或不喜歡，我們也控制不到，演員已盡努力，所以不會特別不開心，刪減5集令劇情更緊湊和好睇，也未嘗不好」。

對於演技備受批評，湯洛雯稱每套劇都有不同評價，視乎是否適合觀眾口味，「可能上一套《金宵大廈2》有很多人鍾意，很多人讚，會想是否大家較鍾意看我演這類型角色呢？《雙》劇角色定位是女神，可能少了發揮空間，有時真的無辦法，要看演員和角色產生的化學作用，其實覺得自己每一套劇都在進步中」。

極端減肥致胃炎 樂於做「肥湯」

今年湯洛雯擔正4套劇，成為無綫劇后，是她入行10年最多產的一年，她說：「並不是每年都如今年般多產，近年才慢慢多了重戲分的角色，暫時觀眾給我的評價都是正面多過負面，覺得好好彩，公司幾百個藝人，要做到一套劇的女主角，還要有人鍾意你，其實是幾難的事。我未必做到最好，很慶幸可以有機會嘗試，現在對自己都算有個交代，未必個個角色都能百分百駕馭到，可能有些角色真的不適合，唯有虛心接受批評，再努力磨練。」

除被批評演技，湯洛雯的身形亦是大眾的熱話，她毫不介意說：「我本身是一個肥妹，細個都肥，入行才keep fit，所以時肥時瘦，試過減肥減到胃炎，發覺身體健康真的好緊要，弄壞身體返不到轉頭。就算將來減肥，會用溫和方法慢慢減，始終外貌會隨着歲月洗禮而過去，不會太執著，其實畀人叫『肥湯』都幾得意，減到肥人哋又會覺得你勤力，變返『靚湯』又得，間中『肥湯』間中『靚湯』都ok呀。」

不視圈中閨密為競爭對手

10年銀色旅途，湯洛雯稱得多於失，由選港姐沒有名銜，怕沒工作機會，慶幸無放棄，嘗試一步一步行演藝路，幸運認識了朱千雪、岑杏賢、蔣家旻、高海寧及蔡思貝幾個好閨密，「朋友絕對是這10年來最大得着，很多人說職場無朋友，特別是娛樂圈，經常勾心鬥角，但我入行後遇到的，大多數都可以成為朋友，能在職場找到朋友，是幾咁愉悅」。

閨密中有幾個同是當家花旦，對於好朋友同時又是競爭對手，湯洛雯說：「冇話競唔競爭，有獎是人生成就，但沒有獎也不一定是無成就，不覺得因為一個獎，會對她們有戒心，見到好姊妹愈來愈成功，會很開心，絕對不會視為競爭對手。當然有很多人拿我們來比較，其實這行一切都是浮雲，過10年又會換代，無謂令自己失去認識到長遠朋友的機會。」

男友唔恨做視帝 寧中六合彩

湯洛雯直認入行後，某段時間曾感到很大的心理壓力及負面情緒，現在學懂珍惜開心，「曾經好想攞獎，那段時間已經過了，小事真的由它吧，將重心放在開心、健康、家人和身邊的人，掃走雜念」。

對於成熟了不少，心態變得佛系，她直認受男友馬國明影響，「我不是不想攞獎，是覺得獎項不能定義一切，可能被男友影響，因為他對每件事都很隨緣。以前我可能對很多事情很執著，曾經有段時間很想攞『飛躍進步』獎，但發覺得獎與否，真的控制不到，可能同期有10個都好『飛躍進步』，只能說時也命也，或突然有日沒打算攞獎，又會有獎攞呢」。

湯洛雯稱如馬國明攞視帝，對方真的純粹覺得攞又點唔攞又點，曾問過他是否很想攞？男友認真說想中六合彩多一點，她說：「男友影響到我的是工作態度超過了獎項，他真的做到超過100分，做足應做的事，會很有滿足感，覺得對得住自己有餘，不覺得獎項能定義他的努力，獎項只是人生的bonus，不會更有成功感，他很清楚自己付出了幾多。不是賣花讚花香，認識馬國明的人都知道他是這樣，這方面很值得我學習，但我學不到，原因是我懶過他，他真的是一個非常專業的演員，可以不休息熟讀劇本，對角色瞭如指掌，但我真的要休息，我會努力的，不敢在他面前怠慢。」

若有小朋友 或考慮退出幕前

談到入行最幸運是否識到「筍盤男友」馬國明？湯洛雯面紅笑說：「咁我都好嘅，都開心的，拍拖兩年，覺得感情是雙方的，大家一樣咁好彩。」

二人經常傳婚訊，湯洛雯一臉無奈說：「我們剛一齊，已經被大家催婚，家人完全沒有這樣做，當初沒打算隱瞞拍拖，宣布在一起時，都擔心大家會否不喜歡，估不到那麼快發展到催婚。」

湯洛雯嘆無論否認幾多次未婚都冇用，「大家都好想我們結婚，更誇張到傳已買定婚戒，連婚禮地點都有，其實一開始我們是以結婚為大前提，但沒有大家想像中探討到咁遠。他是很想先置業才結婚，我們都不急，始終只拍了兩年拖，步伐比較慢，穩步上揚，婚後有機會，我依然會繼續做，但如果當媽媽，有了小朋友，也可能會有所考慮，不過都是言之過早」。

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