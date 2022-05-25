《分手的決心》康城贏好評 全場拍掌8分鐘 湯唯獲讚表現勝《色，戒》

朴海日（左起）、朴贊郁和湯唯昨日亮相《分手的決心》記者會，心情跟打扮一樣輕鬆。（法新社）

【明報專訊】第75屆康城影展正進行得如火如荼，韓國導演朴贊郁繼《下女誘罪》再度入圍主競賽單元，新片《分手的決心》（前譯：報復式分手）前日舉行首映禮，湯唯穿著性感中空裝行紅地氈，輕易成為鎂光燈焦點。電影放映完畢，全場觀眾起立拍掌8分鐘，歐美首輪影評亦讚多於彈，英國《衛報》指湯唯演出更勝《色，戒》，而在康城官方刊物《Screen》綜合大部分競賽片評分，《分》片暫時以3.2分領先。

朴贊郁相隔6年再戰康城，湯唯則是自2011年《武俠》後，第二次踏足當地。原本這個機會，早在2018年《地球最後的夜晚》入圍康城一種關注單元已經出現，但因她有事缺席，延至前日才重遊故地。在《分手的決心》首映禮上，除了導演、編劇鄭瑞景和男主角朴海日外，韓劇《魷魚遊戲》李政宰、名模「黑珍珠」娜奧美金寶（Naomi Campbell）、真人騷《璀璨帝國》富二代Jaime Xie等亦有捧場。

朴贊郁自嘲新片無聊

《分手的決心》講述朴海日扮演警察，調查謀殺案件時，遇上死者妻子湯唯，逐漸對她產生複雜感情。電影放映完畢，全場觀眾起立拍掌8分鐘，令朴贊郁感動不已，並謙虛地笑說：「謝謝大家支持這部冗長、無聊的舊式電影。」此片將於全球192個國家及地區上映，韓國定於6月29日開畫，香港7月21日放映。

首映結束後，不少外國傳媒都給予正面評價，美國綜藝網站The Hollywood Reporter大讚身兼編劇和導演的朴贊郁在新片安排不少有趣的轉折位，主角湯唯與朴海日合作亦充滿化學作用，尤其男方演繹警察角色的責任感，同時難以控制對女方的私人感情，觸發觀眾對主角下場的好奇，直至結局才得悉湯唯的真實情感，難怪《衛報》亦讚她在戲中表現「更勝於《色，戒》」。

同日還有加拿大鬼才導演大衛哥倫堡（David Cronenberg）的競賽片《Crimes Of The Future》舉行首映禮，主角維高摩頓遜（Viggo Mortensen）、姬絲汀史超域（Kristen Stewart）及蕾雅絲端（Lea Seydoux）齊齊行紅地氈，後者表現風騷，先吻拍檔姬絲汀，再向導演獻吻。

值得一提的是，今屆入圍主競賽單元的亞洲電影，除了《分手的決心》之外，還有《小偷家族》日本導演是枝裕和首次執導韓語片《孩子轉運站》，同片主角宋康昊、姜棟元及IU昨日從首爾仁川機場出發，為即將舉行首映禮做準備。