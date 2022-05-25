「尚氣」劉思慕 膺《時代》影響力人物

劉思慕去年憑《尚氣與十環幫傳奇》為人熟悉，今年已獲選為《時代》雜誌百大最具影響力人物，並登上封面人物。

【明報專訊】美國《時代》雜誌公布年度百大最具影響力人物名單，上榜者分為藝術家、先驅者、創新者、領袖及巨頭等多個類別，並從中選出5人登上封面，曾演Marvel超級英雄片《尚氣與十環幫傳奇》的加籍華裔男星劉思慕，以及《蜘蛛俠：不戰無歸》女主角辛蒂雅（Zendaya）正是其中之二，其餘3名封面人物為蘋果公司行政總裁庫克（Tim Cook）、巴巴多斯總理莫利特（Mia Mottley）及女歌手Mary J. Blige。

今屆入圍藝術家包括劉思慕、「貓女」素兒卡維斯（Zoe Kravitz）、「蜘蛛俠」安德魯嘉菲（Andrew Garfield）及《色慾都市》莎拉謝茜嘉柏加（Sarah Jessica Parker）等。《時代》編輯部請來加拿大出生的韓裔女星吳珊卓（Sandra Oh）撰文表揚劉思慕：「他努力打通一些封閉多年的大門，好讓其他人由此進入；他透過自身被孤立和歧視的經歷，藉此為同伴發聲。他是我們的超級英雄。」

辛蒂雅則以創新者身分躋身百大，其他入圍者包括《雷神奇俠4：愛與雷霆》導演泰卡韋迪迪（Taika Waititi）及鄉謠女歌手Miranda Lambert等；《奇異女俠玩救宇宙》楊紫瓊、《魷魚遊戲》導演黃東赫被歸類為巨頭，跟庫克平起平坐。