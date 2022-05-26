走出「人聲」陰影 參與《CHILL CLUB》演唱會 許廷鏗盼Anson Lo賜教跳唱秘技

【明報專訊】ViuTV上月舉行《CHILL CLUB推介榜 年度推介21/22》頒獎禮，許廷鏗演唱時有工作人員忘記熄咪被收音，許廷鏗事後對演出被破壞感不開心。製作團隊向他道歉及重新上載修復版外，又抽用工作人員說的其中一句「Keep going」為主題，前晚於九展舉行《CHILL CLUB Keep Going》音樂會。許廷鏗直認收到邀請時，有少少陰影，但換個角度想幾開心，並透露有興趣唱歌跳舞，希望得到「教主」盧瀚霆（Anson Lo）賜教。

音樂會演出歌手包括Anson Lo、許廷鏗（Alfred）、馮允謙、張天賦（MC）、陳蕾、Serrini及Dear Jane。穿黑色西裝的Anson Lo打頭陣唱出多首快歌，首次現場演繹《Mr. Stranger》大騷舞技，反應熱烈。Anson Lo跟歌迷打招呼不忘施冧功說：「我嘗試走近一點，逐位望吓大家。」引來粉絲尖叫：「好靚仔呀。」

Anson Lo入行愈耐問題愈多

Anson Lo以音樂會主題分享感受，透露過去4年，尤其去年感受最深，「感覺工作愈耐，每日有愈多人生不同的問題出現，但一定要堅持，才可以向前望、Keep going」。他稱正努力學習溝通這個課題，包括與家人、隊友和粉絲等，希望大家一齊努力，粉絲聞言大嗌加油。Anson Lo最後唱出大熱歌《Megahit》，叫觀眾一齊唱及跳舞，炒熱全場氣氛。

盼抵住時代巨輪壓力

Alfred之前在《CHILL CLUB》頒獎禮獻唱時，工作人員未熄咪，現場傳出一把男人聲，不斷講「成件事係好正㗎」、「成件事係perfect㗎」、「Keep going keep going」。Alfred曾因演出被干擾感不快，前晚在台上自爆接這個騷時，的確有點陰影。受訪時被問到有指因他才有這個騷，Alfred笑言不關事，「是沒想到會用『Keep going』做音樂會主題，很多事情就是這樣，換個角度想，其實都幾開心」。

Alfred日前擔任張敬軒（軒仔）紅館演唱會嘉賓，大讚軒仔是不可多得的前輩歌手，「本來我想在台上跟他說『我細細個就聽你啲歌』，我們合唱的《遙吻》，確實是我中學時期聽的歌，多謝他邀請，當晚送黑膠唱片給他，寫了一句，希望我們可以抵抗時代巨輪的壓力，繼續求新」。

擔心唱《Megahit》變街市叫賣

Alfred開心樂壇有不少新血湧現，笑稱聽過Anson Lo說細細個聽他的歌長大，亦聽過對方翻唱他的歌曲，多謝對方支持。可想與Anson Lo合唱《Megahit》？他自嘲擔心帶出另一種感覺，變了好像在街市叫賣，但承認對唱快歌跳舞感興趣，希望得到對方指導，「知Anson Lo對自己要求很高，希望他對我的要求，高得來不要太高。我驚他教教下決定放棄，不過知他很尊重長輩的，期待有機會合作」。

MC排除萬難堅持追夢

MC在台上有感而發，覺得keep going是非常勉勵的詞語，假設途中有一絲懷疑、怠慢，便會離夢想和想爭取的東西愈遠，所以無論前路有幾多障礙、幾辛苦都要keep going。MC稱當新人這一年，多謝大家支持，送上首次現場演繹新歌《小心地滑》。最後Dear Jane聯同MC和馮允謙，以一曲《聖馬力諾之心》，為音樂會畫上句號。

Anson Lo角逐男主角及新演員

另外，第5屆MOVIE6全民票選電影大獎昨日公布各個獎項最後5強名單，Anson Lo與梁仲恆分別主演的電影《假冒女團》及《媽媽的神奇小子》，各在8個獎入選5強名單，兩人入圍角逐最佳男主角及最佳新演員。在最佳男主角的對手還有《一秒拳王》周國賢、《濁水漂流》吳鎮宇、《手捲煙》林家棟；最佳新演員方面，對手包括《梅艷芳》王丹妮、《喜歡妳是妳》 楊偲泳、《濁水漂流》柯煒林。王丹妮還憑《梅艷芳》，與《媽媽的神奇小子》吳君如、《智齒》劉雅瑟、《喜歡妳是妳》談善言及《假冒女團》蘇皓兒爭最佳女主角。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com