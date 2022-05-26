被指斥資買豪宅 七仙羽：2000萬好少錢好濕碎

對於被指買豪宅，七仙羽自言2000萬「退休都不夠，好濕碎」。（攝影／記者：鍾一虹）

【明報專訊】玄學家七仙羽、林德信、連詩雅前晚出席黃真真執導電影《不要忘記我愛你》首映禮；七仙羽與徒弟龐景峰、口罩小姐徐蒨寧（阿姨）及鍾雨璇等到場，她讚徒弟全部品性善良，8月舉行舞台劇演唱會，會畀機會徒弟參與。

自爆名下物業不止10個

有雜誌報道七仙羽豪擲2000萬買豪宅，她霸氣說：「2000萬好少錢，買樓、退休都不夠，好濕碎，我不志在錢。」她認為樓市未算低，樓價未夠「筍」，故未有購入心水樓，「我名下擁有的物業不止10個，so what？無論有幾多物業，我都只是睡一張牀，所以經常做慈善，每次派物資都10萬，又幫寺廟、孤兒院」。

連詩雅自認劉以豪粉絲

連詩雅自言是台灣男演員劉以豪粉絲，專程入場支持他主演的《不要忘記我愛你》，但偶像因疫情未能來港宣傳感失望。她一直追蹤對方社交網，發現早前大家前後入住深圳同一間酒店，感嘆緣慳一面，好想巧遇他，覺得劉以豪是陽光男孩又純品，演戲角色個性直率，帶動她投入及喜歡，自覺有少少瘋狂。是否怕緋聞男友陳家樂呷醋？她笑言追星方面較自我，對不認識的人才有幻想，好像原本視師兄周柏豪為男神，認識後感覺不同已沒有幻想。對家樂幻想是否都減弱？她說私人再幻想一下。夏天來臨她打算操腹肌，可以約朋友出海影泳裝照。她與家樂去年曾在社交網曬滑板「放閃」，今年是否結伴出海慶祝拍拖一周年？她避談說：「是『夏天一周年』紀念。」

林德信與米雪合唱新歌

林德信表示之前受疫情影響，久未出席公開場合，見到好多演藝界朋友，又可以入戲院食爆谷，心情特別興奮，也希望再接拍電影，期待跟黃真真合作。林德信去年拍攝的《一樣的天空》，將於6月上映，他為該片獻唱4首歌，其中一首跟米雪合唱，混入粵曲與Hip Hop元素，「估不到我們可以合作，是難得機會」。

記者：鍾一虹