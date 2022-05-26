認跟舊愛鍾麗淇有聯絡 56歲梁榮忠「嗰頭近」唔急找伴

【明報專訊】梁榮忠為港台單元劇《獅子山下2022：得閒飲茶》兼任監製、導演、編劇及演員4個身分，昨日他率領演員林希靈、狄易達、栢天男、陳明憙、黃劍文在美孚開工。梁榮忠表示近三四年退居幕後，除主持電台節目，轉型做導演和編劇，今次為情意結接拍港台劇，覺得好有意義和滿足感，「細細個已睇曾江第一代拍這個劇，早年都曾為《獅子山下》做過演員，所以想試做幕後，所以不計報酬」。

舊愛鍾麗淇早前受訪表示對他無怨恨，再見亦是朋友，雙方生日會透過短訊發賀辭，梁榮忠說：「是的，不過對方已有家庭，不想牽涉別人的家庭，不講了。」56歲的梁榮忠仍然單身，問到想不想找個伴侶？他笑說：「若今日我40歲以下，會雀躍討論這個話題，但我都50歲以外，已經有個人生活模式，更年期過埋，正所謂嗰頭近，不急找另一半。反而想趁仲有能力，多做創作工作。」

林希靈被讚有演戲天分

主持出身的林希靈直認對拍劇沒有信心，擔心太緊張致表情生硬，不想拖累劇組，曾想過推掉，多謝梁榮忠賞識畀機會，開工期間不停鼓勵和悉心指導，她笑說：「我頒個『最佳勇氣獎』給梁榮忠，他還讚我有演戲天分，幸好NG不多，可接受，也愛上演戲，希望有更多嘗試。」林希靈稱最近忙於工作，雖然已為12月24日結婚租了場地，其他婚禮細節還未有進展，「日前抽時間試婚紗，但未安排影婚紗相，未婚夫陳安立將出發北歐兩個月拍旅遊節目，他叫我賺多點錢，幫他早點退休」。

記者：鍾一虹