小美父親上月離世 享壽百歲 郭富城攜妻女致祭 難忘世伯親切和藹

小美（下圖）感恩父親（上圖）離世時沒受苦，3姊妹能陪伴在側，送他最後一程。（攝影／記者：陳釗）

【明報專訊】郭富城經理人小美（梁美薇）父親梁桂榮上月26日離世，享壽百歲，家人昨日於香港殯儀館為梁父設靈，今日出殯，喪禮採道教儀式，靈柩奉移柴灣哥連臣角火葬場火化。郭富城攜妻女一家四口到場致祭，城城難忘梁父親切和藹笑容，並透露會為對方扶靈。

小美與家人一早到達靈堂打點，至下午4時許步出大堂接受訪問，小美難掩對父親不捨之情，受訪期間眼紅紅兼手握紙巾。小美多謝大家有心，稱爸爸在籃球界是一名很重要的推動者，雖然對父親離世依然不捨，但讚對方很叻，以「天地人」計算已100歲，擁有一個世紀的人生，很光榮。

3姊妹陪最後一程 感恩父親沒受苦

小美感恩父親離開時很安詳，像在熟睡中離開一樣，「爸爸的離世是有點突然，但跟疫情無關，只是長者身體衰退。他（上月）25日早上突然不太清醒，家人都很驚惶，即刻送往急症室，搶救至晚上，收到醫院通知說他情况不理想，很感恩醫院通融我們3姊妹送父親最後一程，很感恩他沒有痛苦地走。在疫下透過朋友才辦好喪事，火化是爸爸心願」。

小美稱父親是籃球界的前輩，熱中籃球事業，每逢有比賽都會到場觀賞，一直身體強壯，但自3年前看比賽不小心跌倒後，身體便大不如前，並說：「還記得爸爸90歲時，還去加拿大出席孫仔的畢業禮。」問到父親可有心願未了？小美說：「坦白說，爸爸心願已達成，他叫我們努力做人，我都有向這方面做好，而且家姐有仔女，他看到孫兒大學畢業。至於加拿大的孫仔和親友，經過千山萬水接受完隔離，能趕及出席喪禮。」

一家現身掀混亂 城城為妻女開路

郭富城（城城）和太太方媛，帶同兩女分別乘坐兩架七人車，約5點50分到達殯儀館，城城與太太坐前車，方媛率先下車，往後座駕接兩女，其間現場一陣混亂，城城見狀即上前保護，為妻女開路，大女由方媛母親抱住，傭人抱細女，城城神情凝重，未有停下受訪，並在多名工作人員保護下進入殯儀館。

之後城城獨自步出殯儀館受訪，稱小美父親看着他成長，繼而停頓近10秒，整理情緒後再說：「我們一直稱呼小美爸爸做世伯、梁伯，大家都知他在籃球界德高望重，身邊的同事每逢節日都會去世伯屋企吃飯，每次見到他都是用很親切、和藹和溫暖的笑容對住我們，他的離開，後輩的我向他致敬。」並表示今日會負責扶靈。

其他前來送別梁父的包括英皇老闆楊受成、俞琤、何麗全及排舞師Sunny Wong等。張智霖夫婦、沈嘉偉夫婦、古巨基夫婦、楊采妮、黎瑞恩、溫碧霞及鄭保瑞等送上花圈悼念。

記者：陳釗