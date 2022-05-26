梅啟明告《梅艷芳》侵權 揭未註冊電影商標 官明言若再爭拗 浪費法庭時間

【明報專訊】梅艷芳胞兄梅啟明早前入稟高等法院，稱自己已為「梅艷芳」名字註冊商標，指控開拍電影《梅艷芳》的安樂影片有限公司侵犯商標。案件昨（25日）於高院原訟庭作指示聆訊。代表電影公司一方申請剔除申索訴訟，指梅啟明註冊的商標僅涵蓋珠寶貨品，不包括電影，梅啟明要求押後待申請法援。法官陸啟康表示，「其實法例係好清楚，無了期押後對你係冇好處」。但會給予最後機會讓梅啟明聘用律師，批准押後至7月25日再訊。

給最後機會 押後待梅聘律師

原告方梅啟明早前入稟，要求法庭禁止電影公司繼續侵犯商標，強制交出所有侵犯商標物品，申索賠償、利息等。答辯方為安樂影片有限公司。答辯方申請剔除申索訴訟，梅啟明僅持有珠寶類別的商標，並不涵蓋答辯方製作的電影，雖然他亦有申請出版類別的商標，或涵蓋電影作品，但該申請未獲批，不能用以追究電影《梅艷芳》侵犯商標。

沒有律師代表的梅啟明表示，相關法例訂明他為「梅艷芳」申請的商標不能被盜用，他一早申請有關出版類別的商標，申請未獲批「係佢（商標註冊處）拖延咗，唔關我事」；又自言飽受母親的壓力，很多事情未趕及處理，希望押後聆訊，以聘請律師及申請法援。

法官陸啟康表示，梅啟明註冊的商標不涵蓋電影，與電影相關的商標則未獲批，「呢個係法律嚟㗎」，若註冊其中一個類別的商標，便能涵蓋任何商品類別，那分開註冊不同類別的商標便沒有意義。他又明言若梅再爭拗相同論點，僅浪費法庭時間及訟費，但會給予最後機會，押後待梅聘用律師。

【案件編號：HCIP 8/22】

記者：譚希琳

攝影：鍾林枝