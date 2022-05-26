【開箱】《伊朗式英雄》 後真相年代「好人」難做

【明報專訊】第75屆康城影展香港時間周六（28日）深夜閉幕及舉行頒獎禮；去年的大獎得主、《伊朗式英雄》伊朗導演法哈迪（Asghar Farhadi）是主競賽評審團成員之一，早前捲入剽竊風波，上周他亦首次親自回應事件，巧合地《伊朗式英雄》（A Hero）剛於上周四在港上映，看罷發現後真相年代，導演和片中主角可能有類近經歷。

導演被控剽竊

法哈迪曾兩奪奧斯卡最佳外語片獎，擅長寫小人物面臨的道德困境。早前法哈迪的學生Azadeh Masihzadeh控告他剽竊，案件上月初在伊朗審結，法哈迪被判罪成，而且不准上訴。法哈迪除了有機會跟Azadeh攤分被指剽竊的新片《伊朗式英雄》合共250萬美元票房收益，還可能面臨監禁刑罰。伊朗法院判定《伊》片抄襲了Azadeh執導的紀錄片《All Winners, All Losers》重要元素。然而法哈迪上周在康城影展首次回應此事，稱不論《伊》片或《All Winners, All Losers》都是源自一篇新聞報道，根本不存在抄襲，「每人都可在Google搜尋得到，任何人都可以演繹這故事，《伊朗式英雄》是一個演繹，該紀錄片也是，完全不涉版權問題，絕對沒有」。法哈迪表示Azadeh要求在電影開始時提到其名字及得到分紅，但《伊》片監製回絕。法哈迪澄清為了尊重對方，提出會在電影的工作人員名單中鳴謝，Azadeh卻不接受。

《伊朗式英雄》拍得自然寫實，若看過就會知道，紀錄片不管效果如何，《伊》片劇本結構綿密，角色繁多且不乏虛構人物，戲劇本質也與紀錄片迥異，舉例正在HBO Go播出的迷你劇《小說家殺妻案》，Netflix同時也有部紀錄片集《15年來的樓梯案訴訟》，都是以不同形式講述作家米高彼得森（Michael Peterson）的妻子神秘死亡事件，難道《15年來的樓梯案訴訟》要控告《小》劇監製剽竊？《伊》片講述拉謙因欠債而入獄；兩天假釋期間，試圖說服債權人撤回部分債務，但並不順利。拉謙女友法孔德在街上撿到一個裝有金幣的袋子。拉謙原本想轉賣金幣還債，但金額遠遠不夠。拉謙最終決定轉而尋找手袋的主人，希望能夠獲得獎金，沒想到這件「好人好事」意外令他在社交媒體爆紅，慈善團體還為他籌款，帶來重獲自由的希望。

片中故事背景設定在伊朗城市設拉子 （Shiraz），而不是德黑蘭，前者有很多古蹟，據導演法哈迪說，是構成伊朗人身分認同的重要元素。片中談及金錢、榮譽，還有嫉妒，並側寫伊朗社會很多文化問題，而且環環相扣，是經過深思的劇本。男主角拉謙做生意，拍檔走佬，欠下巨債，是老婆的姐夫巴拉姆做其高利貸的擔保人，結果拉謙無法還債而入獄，巴拉姆也被牽連，連女兒的嫁妝也泡湯。然而拉謙假釋期間，女友法孔德在車站拾得載有金幣的手袋，兩人本想賣掉套利還債，卻遇阻滯，最終在良心驅使下，手袋留在拉謙胞姊家裏，他則到銀行打探，並張貼街招尋找失主。

有理說不清

假釋期滿，拉謙要返回監獄，結果真的有女士到拉謙家姐處認領失物，的士司機載手袋主人到拉謙家姐家裏，並道出丈夫、兄弟等家中男丁不才，所以暗地存私己錢以備不時之需，原欲把金幣換成現款存到銀行裏，卻大意在巴士站遺失。當時拉謙患有口吃的兒子也在場，該女士還塞了一些錢給他以示道謝。其後監獄也得知拉謙的善行，還發展至被媒體報道，安排上電視受訪，慈善機構更頒發獎狀給他，又為他籌款還債。怎料債主巴拉姆不認同，更認定拉謙習慣說謊，這次也是他精心編造的一場戲。拉謙原有出獄希望，甚至有受聘的機會，掙錢還債。但沒多久社交媒體流傳他的善行是自導自演，審查委員會也要求拉謙找出失主作證。遍尋不獲下，他讓女友法孔德扮作失主，跟家姐、兒子及的士司機往審查委員會演了一場戲，卻不得要領；情緒爆發的拉謙往找巴拉姆晦氣，結果爭執打鬥的片段在社交媒體流傳。

社交媒體的流言與有理說不清，是此片核心，在後真相年代，拉謙企圖把金幣據爲己有，沒被舉報，反而誠實的每一刻幾乎都被質疑。他還在獄中，囚友已質疑他在鏡頭前唱好監獄，是收了好處，還提醒他有囚友坐牢幾年後自盡的殘酷現實，認為拉謙所言昧了良知。債主巴拉姆對他也有類似怨言，而且難怪他有這種看法，巴拉姆確實在拉謙危難時伸出援手，並惹禍上身，女兒婚事也被拖累。片中沒明言在社交媒體散播拉謙失實的是誰，但後真相年代，以為做個好人，往往弄巧反拙。

上映日期：5月19日