無綫節目巡禮 近百藝人大曬冷 四劇出爐勝視帝 周嘉洛挑戰「鄭九組」

【明報專訊】無綫今年55周年台慶，昨日在將軍澳電視城舉行《周年慶典節目巡禮2022》，派出近百藝人出席大曬冷，向現場近600名廣告客戶推介新節目。無綫列出下半年推出劇集陣勢，上位小生周嘉洛佔四部劇超越一眾視帝。總經理曾志偉親自主持《獎門人開心萬歲》，亦心癢癢想再做港姐司儀。對於ViuTV早前被發現註冊「獎門人」商標，他說無綫已登記購買商標。

記者：陳釗、鍾一虹

攝影：劉永銳

無綫《周年慶典節目巡禮2022》動員近百名藝人，小生、花旦包括郭晉安、陳豪、馬國明、陳展鵬、陳山聰、周嘉洛、唐詩詠、蔡思貝及林夏薇等。大合照時，薛家燕獲安排前排中間位，兩旁是陳豪、郭晉安。被指失寵的馮盈盈只能靠邊站。今年香港回歸25周年，無綫推出多部劇集及綜藝節目慶祝，單元劇有陳山聰、唐詩詠主演《我的驕傲》；姜大衛、龔嘉欣主演 《究竟天有幾高》；周嘉洛、江嘉敏主演《神奇的燈泡》；何廣沛、陳曉華主演《曙光》；陳自瑤、陳展鵬主演《母親的乒乓球》，以及郭晉安、陳煒主演15集連續劇《回歸》。

曾志偉出山主持《獎門人》

下半年無綫6套重頭劇包括《痞子殿下》、《超能使者》、《法言人》、《新四十二章》、《法證先鋒V》及《白色強人II》。綜藝節目有曾志偉主持《獎門人開心萬歲》，慶祝「獎門人系列」25周年；迎來50載的《2022香港小姐競選》；還有《聲夢傳奇2》、《無窮之路》第二季及讓藝員報名參加的《全城一叮》等。

再做港姐司儀視乎情况

曾志偉被問到會否擔任今屆港姐司儀，他表示有六七年沒做港姐司儀，都有少少心癢，但視乎情况，並讚去年司儀丁子朗懂執生、周嘉洛表現好，兩人有司儀潛質，鼓勵多參與綜藝會更熟練。今年港姐赴日本拍外景，志偉透露公司派代表跟日本總領事商議，對方透露可能放寬隔離措施，若回港不用隔離，他有機會隨團。《獎門人開心萬歲》7月開拍，之前傳ViuTV註冊「獎門人」商標，志偉稱ViuTV最初或想撬他過檔，現已無條件放棄，無綫亦登記購買此商標。

陳瀅封周嘉洛「周幾組」

周嘉洛下半年有四部劇集推出，包括《痞子殿下》、《新四十二章》、《回歸》及《神奇的燈泡》，產量贏晒所有視帝。緋聞女友陳瀅輕易數出四劇，被取笑對周嘉洛的事瞭如指掌。周嘉洛稱量多不代表質素，自覺仍有好大進步空間。他期待《痞子殿下》播出的反應，台前幕後合作愉快有化學作用。陳瀅大讚周嘉洛後生仔有韌力，可以劇接劇，笑對方多了新封號「周幾組」。周嘉洛笑言多少工作都無任歡迎，「聽講以前Do姐（鄭裕玲）叫『鄭九組』，我希望挑戰她」。

馬國明蔡思貝有信心救收視

馬國明笑稱見到蔡思貝就想到好友胡鴻鈞，蔡思貝則說見對方會想到湯洛雯，提議兩pair合作拍劇。馬國明不抗拒，覺得應該有火花。馬國明下半年有《白色強人II》及《法言人》播出，他稱沒想到《法言人》剛拍完就推出。蔡思貝有《法證先鋒V》，與袁偉豪首次演情侶。可有信心為無綫挽救收視？馬國明有信心說：「一定可以！」蔡思貝說：「有馬明就有信心！」

游嘉欣黃婧靈鬥性感

游嘉欣與黃婧靈（波波）性感亮相，罕有性感的游嘉欣沒想到大家反應大，之前臨急揀這條走氣質路線的裙。被指豔壓一眾花旦，她謙稱沒有，大家收起來而已，她接受健康性感。

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