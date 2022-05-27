唐詩詠台上跣倒 陳山聰英雄救美

【明報專訊】唐詩詠昨日一身性感打扮出席《周年慶典節目巡禮2022》，獲安排與陳山聰出場，其間詩詠不慎在台上跣倒，幸好山聰立即上前將她扶起。

事後兩人接受訪問，陳山聰表示事發時感到驚嚇，「詩詠踩到地下的天線跣低，她拉住我，好彩我平時有做健身，以強勁臂彎一手扶起她，她都身輕如燕。其實我最驚是她的晚裝斷吊帶走光，萬一有事，我都會除西裝幫她遮住」。他還勸詩詠減少著高跟鞋。唐詩詠表示經常著高跟鞋，覺得今次只是意外，以後會小心。估不到即時新聞出街後，立即收到好多短訊慰問。

唐詩詠下半年有3部主演劇集推出，包括《超能使者》、《白色強人II》及單元劇《我的驕傲》，問有否信心幫無綫挽回收視？她稱有信心，「《白色強人》上集有好反應，而《超》劇題材好創新，老少咸宜」。她表示早前已開工拍《我的驕傲》，但仍維持放假心情，不習慣拍通宵戲。陳山聰笑說：「我和詩詠等埋位時，一起坐低睡着了。」

黃翠如赴歐洲拍旅遊節目

黃翠如放了10個月大假，叉足電重投工作，稍後前往敘利亞及歐洲國家摩爾多瓦，拍攝以民生為題材的旅遊節目《游走世界天與地》，行程約一個月。她表示摩爾多瓦有很多女仔賣頭髮，她現在不剪頭髮，好奇自己的頭髮賣到幾多錢。赴歐洲可擔心人身安全？她稱一切小心，每日向老公蕭正楠報平安，老公好支持她。

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