蔣麗萍銘記亡父蔣震教誨 「不要做富二代寄生蟲」

【明報專訊】震雄集團創辦人兼榮譽主席蔣震今年3月離世，享壽100歲，女兒蔣麗萍與家人昨日在會展為蔣震辦追思會，陳少霞與丈夫李文輝、蔡志明夫婦、毛俊輝與太太胡美儀等到場致祭，何超瓊、王祖藍夫婦、關心妍及鄧萃雯等送上花圈悼念。

「爸爸不枉此生」

追思會結束後，蔣麗萍與女兒Chloe接受訪問。蔣麗萍談到父親既嚴厲又慈愛，「他好緊張我們的功課，小時候讀書成績不及格，會被打手掌，但他又很注重小朋友的運動，每個周末都帶我們游水和外出吃飯，爸爸好有趣，讓每個孩子點一個菜」。她印象最深刻是父親願望捐出成副身家，因要他們努力做人，不要做富二代寄生蟲，她說：「爸爸認為留太多錢是害了我們，要在困難掙扎中活出來，才是精彩人生，他自小就這樣栽培我們做一個有用的人，不要做大懶蟲，所以我們兄弟姊妹都好發憤，同時也回饋社會。今（昨）日好多人出席追思會，為爸爸一生畫上完美句號 ，爸爸的付出有人紀念，不枉此生。」Chloe表示外公風趣有愛心，令她很驕傲，會將外公的精神傳承下去。

毛俊輝：值得敬佩

毛俊輝與胡美儀在教會認識蔣震，稱蔣先生是一個好叻又幽默的長者，值得敬佩，毛俊輝說：「蔣生之前精神好一點，都來看我們演出。」李文輝稱蔣生在內地及香港幫助過很多人創業，最感恩是將慈善的心傳承下一代，子女都積極行善。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

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