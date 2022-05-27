【開箱】《壯志凌雲：獨行俠》 湯告魯斯和影迷都釋懷了

《壯志凌雲：獨行俠》的可觀性不在於湯告魯斯扮演美軍機師有多神似，而是電影為觀眾帶來的動人體驗。

【明報專訊】荷李活「男神」湯告魯斯（Tom Cruise）憑經典愛情電影《無盡的愛》入行，成名作卻是殿堂級戰爭片《壯志凌雲》。過去36年來，後者開拍續集呼聲不斷，直至昨日（26日）終於可在戲院欣賞《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun : Maverick），無論對主角湯告魯斯、拍檔韋基馬（Val Kilmer），抑或曾經為上集而瘋狂的全球影迷來說，新片不單是一場集體回憶，更讓大家感動和釋懷。

向已故東尼史葛致敬

湯告魯斯監製兼主演《壯志凌雲：獨行俠》，表面上是他扮演海軍上校「獨行俠」的首本戲，事實卻是透過角色，把「光環」逐一分派給新舊拍檔。電影開場第一幕，明顯是向首集導演東尼史葛（Tony Scott）致敬，把美軍戰機在航空母艦甲板升降的場面忠實重現，當年由Kenny Loggins主唱經典插曲《Danger Zone》亦再次響起，粉絲哪有不感動之理？

還記得1986年上映《壯志凌雲》的時候，湯告魯斯只是個24歲的小鮮肉，軍中外號「獨行俠」性格熱血而衝動，為了幫助同袍脫離險境，毋視上級責難：「如果你再行差踏錯，就調去香港駕運輸機倒垃圾。」當年全院笑聲，今天歷歷在目。

《壯志凌雲：獨行俠》延續當年故事，雖然主角官階不變，小鮮肉卻變成即將「登六」的老叔父，原本負責測試美軍秘密武器的工作，隨着科技發達時代進步，無人機勢必取代F-18，就算是神級戰機駕駛員，亦無可避免面臨淘汰和失業。

幸獲舊友「冰佬」（韋基馬飾）引薦，獨行俠重返頂尖機師的訓練營「Top Gun」，指導後輩完成危險任務，然而其中一名機師，正是已故戰友「野鵝」的兒子、《鼓動真我》男星邁爾斯泰勒（​Miles Teller）扮演上尉「公雞」。

化解兩代恩怨情仇

獨行俠在野鵝戰死沙場後，把公雞視為子侄，然而後者卻把父親之死歸咎同袍見死不救，加上獨行俠應野鵝遺孀請求，阻止公雞參軍，更令二人關係惡化。如今重逢氣氛尷尬，獨行俠渴望冰釋前嫌，公雞卻處處針鋒相對，這個心結如何拆解？便成了今集的關鍵。

身為《壯志凌雲》系列的監製謝利畢咸瑪（Jerry Bruckheimer）早前接受訪問表示，「如果續集沒有韋基馬，湯告魯斯便拒絕演出」，近年備受喉癌困擾的韋基馬，最終答應客串一幕，讓影迷見證冰佬與獨行俠重逢一刻，雖然只是短短幾句對白，加上一個擁抱，但論震撼程度，絕對不下於戲中任何一場空戰場面，正如謝利所言：「真是令人難以忘懷的時刻。」

（明天再續）