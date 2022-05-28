演出失準不斷走音 喊驚式叫歌詞 COLLAR首踏紅館 網民狠批未夠班

【明報專訊】女團COLLAR前晚獲邀擔任張敬軒（軒仔）紅館演唱會補場嘉賓，獻唱出道歌《Call My Name！》時落力跳唱，有觀眾將演出片段放上網分享，狠批她們表現失準頻頻走音，其中蘇雅琳（Ivy So）與王家晴（Candy）喊驚式叫出歌詞更嚇親觀眾，認為她們未夠班，不應上紅館舞台。COLLAR昨日宣傳首個綜藝節目《我哋係COLLAR》，談到首踏紅館演出心情興奮，多謝前輩張敬軒提點，為年底演唱會積極訓練跳唱。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

COLLAR擔任軒仔第13場演唱會嘉賓，軒仔介紹她們出場前說：「我好鍾意睇比賽節目，過程中睇住這些小朋友過五關斬六將踏上更高舞台，以下這班小妹妹，我在一次工作中見到她們，好希望今（前）晚借觀眾雙手，畀她們感受紅館這個聖殿。」COLLAR出場後，軒仔又說：「見你哋一步步進步好感動，希望你哋之後星途燦爛，今晚由觀眾為你哋加冕。」

有讚表現淡定 有進步空間

COLLAR送給軒仔一籃醬汁，祝他愈食愈好，作品愈來愈高汁，有啖好食。軒仔笑言：「你哋真係有老人家心。𠵱家啲後生送禮，好似去老人院探病咁，我這個院友多謝咁多位義工，叔叔降番落去先，轉頭帶你哋去睇金魚。」COLLAR接着落力跳唱《Call My Name！》。

之後網上流傳COLLAR在紅館演出片段，網民狠批COLLAR演出失準不斷走音，其中Ivy So與Candy更像喊驚式叫歌詞，嚇親觀眾。有指看到片段對她們感失望，表現如中學生唱K及嗌歌，未夠班不要上紅館舞台。也有網民指COLLAR仍是新人階段，有進步空間，而且在台上表現淡定。

感謝張敬軒給機會感受紅館舞台

COLLAR出道短短日子，除成為廣告界新寵，又拍攝首個綜藝節目《我哋係COLLAR》，將於下周一晚在ViuTV首播，她們昨日出席記者會，談及首踏紅館做軒仔演唱會嘉賓，李芯駖形容心情興奮，感激軒仔給予機會，也為日後踏紅館舞台作預演。她們說：「軒仔讓我們有機會去感受舞台，又給很多鼓勵和提點，他是一個很好的榜樣。」

互揭小秘密 許軼封「豬隊友」

COLLAR本來計劃3月開演唱會，後來因第五波疫情宣布延期，她們希望今年底可以成事，也盼望有機會邀軒仔當嘉賓作回敬。目前她們正接受唱歌、跳舞及演戲訓練。她們又分享拍攝《我哋係COLLAR》過程，包括Staycation的趣事兼互揭小秘密，成員中陳泳伽（Winka）洗澡時間最長、李芯駖進餐時每食一啖都發出「唔」聲。之後即場投票，選出她們心目中「遊戲王」是Candy，因鬥志強又懂策略。「豬隊友」是許軼（Day），因經常撞到周身瘀傷。Ivy So被成員推舉為「女神」，但食飯愛擘大口欠儀態。

Marf盼疫後全團出埠旅行

COLLAR稱節目拍攝多時，記錄她們由簽約、成軍、工作以至3日2夜Staycation玩到癲的經過，當中她們之間有些小秘密被節目組剪走，不打算公開，只留給成員自己回憶。邱彥筒（Marf）承認拍完節目後彼此了解更深，期望將來有機會或疫情後一班人去外地旅行。

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