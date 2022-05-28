繼續遊覽紐約市 姜濤時代廣場跳舞

【明報專訊】MIRROR人氣王姜濤身在美國紐約，他繼續趁未開工四處遊覽做「旅客姜」，他拍攝視頻在社交網跟姜糖（粉絲暱稱）分享開心旅程。他先在時代廣場前開心跳舞，稱「我愛跳舞」及「hi~New York」。昨晨他又分享在沙灘享受陽光與海風的照片和片段，留言：「起牀了各位。」他戴上口罩及衛衣的帽，看到他的眼神好精神。姜糖留言說他的眼神好精靈，又希望他每天都叫大家起身，又有說見到姜濤即時醒晒。

陳瑞輝被飛蟻嚇到嗌救命

其他MIRROR成員在港各有各忙，邱士縉（Stanley）與陳瑞輝（Frankie）正拍ViuTV新劇《野人老師》，盧瀚霆（Anson Lo）則拍另一套劇集《百萬同居計劃》。前晚天氣不太好，Frankie與Stanley在戶外取景時，見到好多飛蟻，Frankie大叫「救命呀！我覺得好痕，快啲收工走」。他說連講嘢都有壓力，化妝整頭時的心跳去到100。好不容易終於拍完收工，Frankie才鬆一口氣說︰「收工啦！辛苦晒各位，同我經歷咗2022年飛蟻之亂，真心驚！」Stanley雖不似Frankie那麼怕飛蟻，卻被現場跳來跳去的田雞嚇親，他說︰「好多田雞，好驚！最後仲要畀飛蟻攻擊。」Anson Lo前晚同樣開夜班，拍攝地點出現的不是飛蟻而是飛蛾，但他無有怕，同劇中角色說：「燈仔（角色名）係唔驚飛蛾嘅」。

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