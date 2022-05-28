撐過事業低谷 唱歌熱度從沒冷卻 泳兒10年愛情長跑 不排除閃婚

【明報專訊】泳兒最近推出新歌《早上37.2度》，填詞人周耀輝為她度身訂做，是關於熱血、溫度的歌。入行16年的泳兒，雖然音樂路上經歷不少起跌，但她對唱歌的熱度由始至終都沒有冷卻，亦全憑不認輸的性格，咬實牙關走過一個又一個的難關。至於感情上，泳兒與髮型師男友Ziv拍拖10年，感情有增無減，疫情下加深了對彼此的了解，更不排除閃婚。

出道16年 失聲打擊大

泳兒的熱血來自她的決心，自言無論在音樂還是生活，都堅持一個態度，只要決定了去做的事情，就會不計較地付出，就如歌手這個職業，她一唱便16年，雖然中間經歷不少起跌，也有想過放棄的時候，但最後都咬緊牙關撐過去，對唱歌的熱度亦由始至終沒冷卻過，因為唱歌、音樂和表演是她人生最愛的事情，「對我來說，最大打擊應該是失聲那段日子，我是完全控制不到自己把聲，加上當時皮膚、身體又出現狀况，故非常大壓力」。

語言的攻擊也對泳兒帶來傷害，她說：「當聽到別人說『泳兒去咗邊，是否退休了』，其實是很心酸，因為我一直很用心去做每樣事，卻沒有人看到。」雖面對一個個困難，但泳兒並無選擇妥協，而是鼓勵自己不要認輸，「因為認輸即是接受，但我就是不接受，有問題便想辦法解決」。

望兩年內紅館開個唱

以往泳兒給人的感覺是較被動，事事等公司安排，現在她學會主動講出感受，「以前總覺得別人安排給你的，一定會比自己想的好，但其實是缺乏自信的表現。因為自細家人就教我平穩、安分守己，這並非不好，但對做歌手這職業來說就不好了，歌手沒自己思維是不行的，只要你肯去想，往往會有意想不到的收穫，就像之前的暗黑系列，讓向來較怕醜、怕被人拒絕的我，學到怎樣跟別人溝通，表達自己的意見」。泳兒透露已向公司表達想在紅館開騷的想法，希望兩年內達成。

新歌MV主題貼近現實，以「疫下生活」為題，不少樂迷看完都說很有共鳴，尤其被其中一句歌詞「可以活著……很好」觸動。泳兒稱這幾年面對疫情，從中也有領悟，原來所有事情都可以突然變得不似預期，連出街食飯都變得奢侈，可以生存已經很好，其他事情不用看得太重。

與同居男友疫下加深了解

疫情至今，泳兒稱最大得着就是學識如何在家裏跟另一半相處，與男友沒因見面多了產生摩擦，反而加深了解，以及學識互相關心，「會發現屋企原來有很多事情要共同處理，購買日用品時會想對方的需要，更珍惜大家相處的時間」。可有加快踏入教堂的步伐？泳兒表示沒刻意去想，疫情對他們的工作都有影響，所以先追趕工作的步伐，「我們很feel的，沒特別談論婚期。（會否閃婚？）說不定，我們都是看感覺的」。

泳兒去年任無綫《聲夢傳奇》導師，又擔任ViuTV《全民造星IV》評審，眼見樂壇新人湧現，她坦言有壓力，因現時的新歌手實在太叻，很有自己想法，同時也啟發她可跳出框框嘗試更多，成為一個有血有肉的歌手，當中她特別欣賞Serrini，聲線好聽，說話又好笑，非常有趣。

未能參與《聲生不息》不可惜

無綫與內地合作的音樂節目《聲生不息》播出後反應理想，令多名歌手在內地人氣急升，泳兒因工作與節目撞期最終未能參與，可有感到可惜？她覺得不能這樣說，每個選擇都會有得有失，她也開心可以在港宣傳上一張大碟，而且有不錯成績。可想打入內地市場？她表示無規限，任何地方有演唱機會都會珍惜。

記者：陳釗

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場地：Mozy Cafe and Bar @mozy.hkg