否認撼MIRROR Super Tiger許俊豪：有競爭才有進步

【明報專訊】袁偉豪與無綫男團Super Tiger昨日為《萬眾同心公益金》跳唱演出綵排。許俊豪（Lincoln）與葉泓聲（Gordon）是前天堂鳥成員，先後加入男團Super Tiger，對於成員由10變8兼大換血，Lincoln表示原本的隊員羅天宇、鄒兆霆、曾展望等退團都因有其他工作，相信是檔期問題，有其他男藝員邵展鵬、林子超等加入一齊玩，成員經公司安排亦隨時會變，很自由。Gordon表示不知自己是否算成員，但會真心去做，希望再加入組合有一番新景象，就算畀人笑都覺得開心，因當年天堂鳥也是同樣方式獲關注。有指無綫組Super Tiger是為對撼MIRROR？Lincoln說：「不要話撼不撼，娛樂圈大家一齊玩都開心，以前天堂鳥也跟很多隊對撼，有競爭才有進步。」

袁偉豪匿埋練舞 太太無得睇

袁偉豪大讚Super Tiger全是跳得之人，令他重拾舞台感覺，認為自己依然是屬於舞台，演出前他在家中加緊練習，但表明拒絕在太太張寶兒面前練，他說：「不喜歡讓人進入我的練習空間，我會匿埋在工作房練習，不過揀衫就會預她，款式以瀟灑為主，感覺舒服，當然還要我OK才可以，都試過意見不合，但我不會跟她鬧交，會立即行開。」他們獻唱張學友與劉德華的歌，能向兩人致敬感榮幸。

記者：林祖傑