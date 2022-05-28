《盜亦有道》67歲雷利奧塔夢中離世

《盜亦有道》是雷利奧塔（右）的影壇代表作。

【明報專訊】曾演經典黑幫片《盜亦有道》的美國男星雷利奧塔（Ray Liotta），在多明尼加拍攝新片《Dangerous Waters》期間，前日在睡夢中離世，享年67歲，死因有待調查，當地警方初步認為無可疑。據發言人稱，他的未婚妻Jacy Nittolo一直陪伴身邊。

1990年上映《盜亦有道》曾獲提名6項奧斯卡，最後由祖柏西（Joe Pesci）贏得最佳男配角獎，戲中雷利奧塔飾演黑道大亨，演技備受讚賞。他的死訊曝光後，此片導演馬田史高西斯（Martin Scorsese）及男主角羅拔迪尼路（Robert De Niro）分別發表聲明悼念故人。

馬田表示：「對於突如其來的噩耗，感到極度震驚和難過，作為一個演員，他的才華、勇氣和愛冒險的性格，可謂獨特天賦。」羅拔則說：「驚聞好友死訊，令我感到悲傷，他太早離開我們了。」

生於新澤西州的雷利奧塔，大學修讀演藝課程，上世紀80年代開拍參演美劇，較為人知的影視作品包括《幻夢成真》、《婚姻故事》和《不速之客》等。

私生活方面，由1997至2004年曾與女演員米雪基斯（Michelle Grace）結婚，兩人育有女兒卡森（Karsen Liotta）。前年聖誕他向女友Jacy Nittolo求婚，並透過社交媒體公開喜訊，如今卻已陰陽相隔。