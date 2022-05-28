【開箱】續談《壯志凌雲：獨行俠》 技術雖可貴，人性價更高

【明報專訊】荷李活「男神」湯告魯斯（Tom Cruise）監製兼主演《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun : Maverick），為何在首集面世36年後才姍姍來遲？他解釋是過去電影技術尚未成熟，難以拍出真實感，直至近年終有突破，他才答應演出。戲中他跟飾演年輕機師的邁爾斯泰勒（​Miles Teller）、蒙妮卡芭芭露（Monica Barbaro）及積艾利斯（Jay Ellis）等，不再依靠綠幕加工，而是親身駕駛F-18大黃蜂戰機，拍出貨真價實的空戰場面。

解開獨行俠心結

湯告魯斯一向是影壇「拚命三郎」，拍攝《職業特工隊：叛逆之謎》前先學駕直升機，跟亨利卡維（Henry Cavill）壓軸演出半空激戰，看得觀眾腎上腺素急升；《壯志凌雲：獨行俠》變本加厲，他跟拍檔一邊駕駛戰機，一邊操控機艙內的小型拍攝器材，實行自導自演，難度和危險性更高，但換來無可比擬的第一身視感，影像震撼程度何止倍增，從此成為同類電影的標竿。

正如湯告魯斯早前在日本記者會上表示，《壯志凌雲：獨行俠》不單視覺效果出色，劇本在表達人性方面，更值得觀眾欣賞。他扮演海軍上校兼傳奇機師「獨行俠」，奉命回到頂尖機師訓練營「Top Gun」，指導一班後輩完成不可能的任務，其中一人正是昔日戰友「野鵝」的兒子、邁爾斯泰勒扮演上尉「公雞」。獨行俠不欲對方犧牲，但又不能阻止參戰，感到左右為難。

電影其中一幕，獨行俠目睹公雞在酒吧自彈自唱《Great Balls of Fire》，此曲正是野鵝的拿手好戲，然後畫面回到上集，憶起野鵝在妻兒面前唱歌，獨行俠笑着和應，如今人面全非，原來公雞埋怨獨行俠見死不救，導致父親戰死沙場，獨行俠有口難言，加上後者答應野鵝遺孀，務必阻止其子參軍，更令二人關係惡化。

信自己更信隊友

電影花上不少篇幅，描述獨行俠對公雞的複雜感情，當中包含期望、內疚、後悔、渴望補償等，湯告魯斯演來含蓄真摰，最後不惜以身抵命，終令公雞覺悟前非，二人一笑泯恩仇，攜手殺出重圍。獨行俠抑壓多年的心結解開了，觀眾見狀也覺釋懷，這就是人性光輝的表現。

獨行俠教導年輕機師，不單要相信自己，更要相信隊友。電影開場時，公雞跟「鳳凰」蒙妮卡芭芭露等一班頂尖機師在酒吧碰頭，互相嘲諷，火藥味濃，直至受過獨行俠的「震撼教育」，明白天外有天的道理，終肯放下成見，互補不足，任務完成，同時上了成長寶貴一課。

電影放映完畢，銀幕打出「懷念東尼史葛」字句，藉此向上集導演致敬，亦呼應了今集開場第一場戲，為這場跨越數十年的集體回憶，寫下圓滿句號。

上映日期：5月26日