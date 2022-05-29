呂爵安吳君如電車巡遊宣傳《闔家辣》 逾千粉絲追車打卡迫爆行人路

【明報專訊】吳君如監製及主演賀歲電影《闔家辣》因疫情延至7月14日上映，成為香港首部「暑期賀歲片」。君如昨午聯同鄭中基、MIRROR成員呂爵安（Edan）等演員出席電車巡遊為電影宣傳，在屈地街電車廠出發時，吸引逾千粉絲及市民圍觀，迫爆行人路及安全島，有警員到場封路及維持秩序，場面墟冚。君如與鄭中基不擔心暑假多猛片，對票房有信心，前者表示票房大賣會請去日本旅行，她又要求Edan與柳應廷（Jer）各留100張MIRROR演唱會門票給她，笑言是大戶及已加入歌迷會。

吳君如與鄭中基、Edan、胡子彤及袁澧林等演員昨日開心為電影《闔家辣》宣傳，在港島舉行電車巡遊，由屈地街電車廠出發前往銅鑼灣，跟市民見面為電影造勢。巡遊前他們在電車廠舉行啟動儀式，有醒獅助興，吸引逾千粉絲及市民圍觀，吳君如老公陳可辛跟女兒陳是知現身支持。由於圍觀人數眾多，迫爆行人路和安全島，警員到場封路及維持秩序，避免人群衝出馬路發生意外。電車開出時，在場粉絲歡呼聲不停，場面墟冚。電車駛往銅鑼灣，沿途兩旁都有很多Edan粉絲及市民聚集，Edan及吳君如等在電車上揮手打招呼。

吳君如自認最猛無得輸

吳君如、鄭中基與Edan接受訪問，前者表示拍了數十年賀歲片，估不到世界變得那麼瘋狂，疫情打斷一切，賀歲要放在暑假上映。雖然暑假多猛片推出，但君如與鄭中基未驚過，對《闔家辣》充滿有信心。君如說：「最猛是我們，有中基和Edan助陣，無得輸。」她笑言預計收幾個億票房，若電影大賣會履行請去日本旅行的承諾。實數收多少才成行？君如說：「都要有錢賺先得，該片是純港產片，有電影發展基金資助，演員亦收平了片酬。」

Edan贊成演唱會實名制售票

吳君如自爆疫情下無工開，女兒又放假，所以一家三口赴泰國探親兼旅行兩個月。鄭中基一臉羨慕，稱都想暑假一家四口去日本旅行，但絕對不會跟團，「因為懶瞓，試過跟團，每天早上要被人拖住行，好辛苦」。Edan無得放暑假，因MIRROR開紅館演唱會，他贊成實名制，希望粉絲買到飛入場欣賞。提到君如早前要Edan留100張門票，她稱要Edan與Jer各留100張，令她成為擁有最多門票的大戶，笑稱已加入MIRROR的歌迷會。Edan表示完成電影《死屍死時四十四》後便為演唱會準備。鄭中基亦要為年底台灣演唱會減肥操肌，他說：「先減肚腩後操肌。」

記者：柯美

攝影：劉永銳

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com