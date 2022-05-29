陳蕾贈手織咪套 張敬軒被爆好弗 觀衆叫除衫

【明報專訊】張敬軒（軒仔）紅館演唱會前晚第14場補場，請來陳蕾擔任嘉賓合唱《詩郵寄》。軒仔介紹陳蕾時說大家來自同一城市，亦是唱作人，每次見她感覺好冷艷又cool，有距離感。陳蕾聞言說：「我中學在廣州看你好多演出，廣州出個歌手叫張敬軒，大家覺得好驕傲好光榮。」

許靖韻任嘉賓贈小背心

陳蕾準備禮物送給軒仔，稱想過從早餐方面出發，送鹹菜配白粥，軒仔說：「 難道我還未夠鹹？可以再鹹少少？」陳蕾表示同事說已有好多人送食物，她最近學針織，就親手織一樣東西，並從口袋抽出「條」狀物體，軒仔與觀眾一見即大笑，軒仔笑言離遠望中間有個心形，問可以笠在哪？陳蕾稱用來笠個咪，問軒仔：「要不要我幫你笠？」接着親手幫軒仔個咪戴套，說尺寸剛剛好。軒仔忍不住說：「這份禮物真的好爆。」

安歌環節，請來另一名嘉賓許靖韻，有花名「小背心」的她，送小背心給軒仔說：「你之前送過件三點式畀我，提醒我做人做事要記得三點，同事話你操得好弗。」全場起哄大叫軒仔「除衫！」軒仔笑說：「要睇我即場換衫，張飛要1680啦。應承你，下次見你著畀你睇。」

娛樂組

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