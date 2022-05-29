連詩雅拒邀陳家樂「圍爐」 陳山聰忙工作 兒子狂喊投訴

【明報專訊】連詩雅、陳山聰及宋宛穎昨日出席無綫慈善節目《萬眾同心公益金》拜神儀式，連詩雅表示最近忙為網上節目《絲打圍爐》錄影，當中火火（李家榮）任節目嘉賓傾足4小時，講到聲沙。會否邀緋聞男友陳家樂上節目？她一臉尷尬道：「我最大問題是好被動，如節目想安排，我都OK。」

陳山聰為慈善節目獻唱，最近積極排練，加上宣傳新劇《十八年後的終極告白2.0》，非常忙碌，他表示兒子有投訴，見他著鞋出街即狂喊；之後兩個月要連拍兩套新劇，到時無覺好瞓，唯有趁開劇前有幾天假期，閉關熟讀劇本之餘，盡量陪兒子及太太家庭樂，他說：「兒子快兩歲，開始有要求，我不想因工作忽略他，所以每日早點起牀陪他，收工又立即回家，周日就帶他到公園玩。」

宋宛穎想學Do姐做司儀兼拍劇

宋宛穎再擔任大型節目司儀，稱經驗尚淺仍在學習中，再跟Do姐（鄭裕玲）合作感開心，她說：「上次台慶我們交流較少，未有機會在台上互動，希望今次多一點，我不會因Do姐感壓力，因她是非常好的前輩，經常叫我加油，有她在身邊反而更鎮定，Do姐是我的偶像，也希望跟她一樣，做司儀外也可以拍劇。」

記者：林祖傑