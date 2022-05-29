《壯志凌雲：獨行俠》優先場收1.5億 湯告魯斯勢登演藝高峰

《壯志凌雲》除了捧紅湯告魯斯（右）外，「野鵝」安東尼愛德華斯（左）其後拍了經典醫療劇《仁心仁術》；「冰佬」韋基馬（圓圖）也演出了《新蝙蝠俠─不敗之謎》及《盜火線》等名作。

今年7月將滿60歲的湯告魯斯，新作《壯志凌雲：獨行俠》美國優先場報捷，被看好可成為他出道以來最佳首周末票房電影。

【明報專訊】59歲湯告魯斯（Tom Cruise）1980年代出道，以喜劇《乖仔也瘋狂》成名，奠定一線紅星地位則全靠《壯志凌雲》；相隔36年，續集《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun: Maverick）上周四在美國上映優先場，收1930萬美元（約1.5億港元），成為派拉蒙電影公司歷來最高優先場紀錄。業內人士估計，此片亦很大機會成為湯告魯斯從影近40年來的最佳開畫成績。

明天（30日）是美國陣亡將士紀念日假期，換句話說，將是片商搶攻票房的黃金檔。業內人士按預售走勢估計，《壯志凌雲：獨行俠》開畫首4天，至少收9200萬美元，較樂觀的預測甚至認為首周末票房可達1.25億美元或以上。無論較保守估計的9200萬美元或超過1億美元，已肯定刷新湯告魯斯個人最佳開畫紀錄。據美媒報道，湯告魯斯歷來最佳首周末票房電影是2005年上映的《強戰世界》，收6490萬美元；其次為《職業特工隊：叛逆之謎》6120萬美元，湯告魯斯其餘電影開畫票房，都不足6000萬美元。

《壯志凌雲：獨行俠》在全球62個市場開畫，雖然未能落實內地映期，韓國亦押後兩周上映；自俄羅斯入侵烏克蘭後，派拉蒙又抵制俄國市場，不過據報《壯》片表現依然不俗，預計首周末全球會收接近2億美元。除了票房被看好可大收外，《壯》片口碑亦佳，在爛番茄影評網站，超過97%好評，觀衆好感度更接近滿分，也是湯告魯斯演藝生涯的一項紀錄。

《壯志凌雲：獨行俠》講述「獨行俠」麥彼得（湯告魯斯飾）是海軍公認的優秀機師，服役逾30年一直醉心飛行，臨危受命，回到出身的飛行學校擔任教官，精銳訓練新一批準飛行員，以應付前所未有的嚴峻任務。他意想不到遇見已故戰友「野鵝」尼克中尉的兒子「公雞」畢伯利上尉（邁爾斯泰勒飾），勾起對故友的愧疚。續集由《烈焰雄心》約瑟夫科辛斯基（Joseph Kosinski）執導，《鼓動真我》邁爾斯泰勒（Miles Teller）、《有你終生美麗》珍妮花康妮莉（Jennifer Connelly）都是新加盟演出。除了湯告魯斯和扮演「冰佬」的韋基馬（Val Kilmer）有份演出續集外，不少上集角色從缺。

《壯志凌雲》演員獨當一面

當年《壯志凌雲》除捧紅湯告魯斯外，很多演員其後都在影壇獨當一面；譬如韋基馬後來就演出了《新蝙蝠俠─不敗之謎》。扮演「野鵝」尼克中尉的安東尼愛德華斯（Anthony Edwards）轉戰電視拍了8季《仁心仁術》，成為代表作。片中飾演他太太的美琪賴恩（Meg Ryan），是1990年代荷李活愛情喜劇的票房保證，名作包括《90男歡女愛》、《緣份的天空》等。片中扮演接替「野鵝」當F-14戰機雷達攔截官的添羅賓斯（Tim Robbins），日後演出了《月黑高飛》，並憑《懸河殺機》贏得奧斯卡最佳男配角獎。