米雪威廉絲大肚現身康城

由兩名女導演執導的《The Worst Ones》贏得「一種關注」單元的大獎。

【明報專訊】《斷背山》女星米雪威廉絲（Michelle Williams）早前宣布第三度懷孕，除了跟舊愛希夫烈達（Heath Ledger）育有現年16歲女兒Matilda外，跟現任導演丈夫湯瑪士佳爾（Thomas Kail）又有一名年約兩歲兒子。雖然米雪沒提及懷孕周數，但她前晚出席競賽片《Showing Up》康城影展首映禮時，已腹大便便，看來臨盆日子不遠。《Showing Up》是米雪跟美國女導演姬莉卡萊（Kelly Reichardt）第四度合作，片中她扮演雕刻家，講述正籌備展覽，可能成為她藝術生涯的轉捩點。

法國片贏「一種關注」大獎

第75屆康城影展香港時間今日凌晨閉幕及舉行頒獎禮，由《手足情未了》女星維拉莉亞哥連奴（Valeria Golino）擔任評審團主席的「一種關注」單元，則於周五（27日）晚公布賽果。新晉法國女導演莉絲阿高卡（Lise Akoka）及羅曼妮居禮（Romane Gueret）聯合執導的法國片《The Worst Ones》贏得大獎，亦是此獎連續兩年由女導演奏凱。《The Worst Ones》講述新片在法國南部城市舉行演員選拔，結果4名青少年中選，當區居民卻十分驚訝，質疑為何選中「最糟糕」的人。